Novia se desmaya en plena boda e internautas creen que es una señal: ¿se arrepintió de casarse?

Un momento atípico en la boda de una pareja chilena se hizo viral en TikTok cuando la novia se desmayó en medio de su enlace matrimonial.

El video desató varias teorías entre los internautas, quienes aseguraron, entre otras cosas, que se trataba de una señal o que la novia podría estar embarazada.

¿Cómo fue el video viral de la novia que se desmayó en plena boda?

La usuaria de TikTok Feña Ram (@fenaramirez), a quien los internautas señalaron como la mejor amiga y dama de honor de la novia, subió el video de la boda por el civil de una mujer chilena.

En el clip, que tiene escrito en el inicio: "POV: te desmayas en tu matri", se ve a la novia a punto de casarse con un vestido largo color amarillo, mientras que el novio está parado a su lado con un traje gris y una corbata también amarilla.

De repente, la novia se voltea hacia su amiga, que tiene del su lado izquierdo, le toca el hombro y le dice: "Me siento mal". La novia comienza a tambalearse, mientras su amiga la sujeta. La novia termina cayéndose hacia la izquierda de su amiga, más alejada del novio.

Poco después mientras se ve escrito: 'moraleja: tomen desayuno cuando se casen', se ven imágenes de la novia sentada en una silla, mientras que otra persona le intenta echar aire con una bolsa de mano y el novio le prové un vaso con agua.

La novia bebe un vaso con agua y muestra con una señal de su mano con el pulgar arriba que ya se encuentra mucho mejor.

¿Qué teorías surgieron entre los usuarios de TikTok sobre este desmayo?

A pesar de que en el video dicen que el desmayo fue provocado por no desayunar, algunos de los usuarios manifestaron otras teorías como que pudo haber estado embarazada o puso haber sido una señal para que el enlace no se llevara a cabo.

Novia se desmaya en su boda Imagen TikTok

Además de estas teorías, los internautas también señalaron que se notaba que le tenía mucha más confianza a la amiga que al novio y, por supuesto, elogiaron la manera en la que la novia se desmayó.

"Amo que le avise a la amiga antes que al novio jajaja", "Cásate con la amiga, le tienes más confianza", "Cuando las señales son claras", "Se desmayó en divina", "Se desmaya en regia", "La amiga resuelve más que el novio jajaja", "Se desmaya en guapa", "El novio pensó que quería irse", "Hasta el perro ahí preocupado jajaja", "Era una señal y no la tomó", "Se comieron la torta antes del recreo", "Desmayada, pero no derrotada", "El novio pensando que le iba a decir que no", "Me encanta la complicidad que tienes con tu amiga", "Me late que en unos meses darán la noticia de que tendrán un bebé", escribieron algunos.

¿Se casó o no se casó la novia que se desmayó?

La amiga de la novia expresó en la descripción de la misma publicación que: "sí se casaron, por si querían saber".

