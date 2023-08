Mujer se arrepiente de haber tatuado todo su cuerpo cuando era joven y su razón causa debate

En Internet circulan incontables historias de cómo las personas terminaron muy arrepentidas de tatuarse debido a diversos factores, como obtener un diseño diferente al que deseaban o haber llegado al hospital por una infección y la tiktoker Abby Baffoe, dividió a Internet por explicar sus razones para borrar los suyos, te explicamos.

Mujer se borra tatuajes después de 10 años y en video de TikTok explicó sus razones

La joven que cuenta con más de 700 mil seguidores únicamente en TikTok se dedica a mostrar un poco de su vida en la red social y compartir tips de maquillaje, pero el pasado 23 de agosto confirmó que después de mucho tiempo por fin había decidido remover tres de sus tatuajes por una razón simple y que cobró sentido para miles de usuarios.

"Me voy a remover mis tatuajes porque literalmente los odio. Me hice mi primer tatuaje a las 17 años de manera ilegal y ahora tengo 27 años, así que ha pasado una década y no me identifico con ellos más, es decir literalmente los hice antes de que mi lóbulo frontal se desarrollara. Mis prioridades y mi estilo son diferentes", es la manera en que empezó su discurso.



Además recalcó que no es una persona que no odia los tatuajes como muchos lo piensan, simplemente prefiere apreciarlos en otras pieles y no en la de ella.

Una razón más por las cual los empezó a remover con láser en una clínica especializada, es que las letras en sus tatuajes ya no se distinguían en su cuerpo y además, los odia tanto que no los quiere tener cuando sea el día de su boda.



Abby confesó que tendrá alrededor de 10 citas en la clínica para borrarlos por completo y al llevar dos hasta el momento, aseguró que duele mucho más este proceso que el mismo tatuaje.

"No es broma, imagínate hacerte un tatuaje el láser es 10 veces peor que eso. Se siente como si alguien pusiera un encendedor en tu piel y te fríe la piel".



Lo que más le molestó del proceso es que desembolsó 4 mil dólares (alrededor de 67 mil pesos mexicanos) para pagar las sesiones cuando realmente por sus tres tatuajes pagó 400 dólares cuando se los hizo 10 años atrás.

El primer clip de la joven estalló en Internet con más de 9 millones de views en pocas horas y en los comentarios, a pesar de que la atacaron por su decisión, muchos internautas que se tatuaron antes de cumplir la mayoría de edad demostraron comprenderla al cien por ciento.

"Entiendo por COMPLETO", "Honestamente lo del lóbulo frontal es tan cierto. Cumplí 24 años y ya NO soy (ni siquiera mentalmente) la misma persona de 18 años", "Es cierto tatuarse muy joven es un error del cual muchos nos arrepentimos", "Por eso no me hago tatuajes. Sé que al final me arrepentiré", "Yo también pasé por lo mismo. Me he quitado mis 3 tatuajes, ¡la mejor decisión!", "Yo me hice los míos a los 18 y quiero que desaparezcan. Le digo a todo el mundo con una idea de tatuaje que espere 5 años para asegurarse de que les encanta lol" o "También lo viví gracias por decirlo", es lo que expresaron.



La beauty blogger aseguró que documentará todo el proceso para borrar sus tatuajes y mostrar cómo queda su cuerpo al final, así que no olvides seguirla en TikTok.

Te podría gustar también: