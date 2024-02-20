Hijos de la mujer más tatuada reaccionan con horror al ver a su madre sin tatuajes: cubrió más de 800

Video Papás reaccionan al ver el primer tatuaje de sus hijos: algunos hasta les aventaron la chancla

Melissa Sloan de Powys, Gales, tiene más de 800 tatuajes y, a sus 46 años de edad, afirma ser 'la madre más tatuada de Reino Unido'.

La autodenominada 'adicta a los tatuajes' comenzó a tatuarse a los 20 años de edad y ahora tiene alrededor de 100 tan sólo en el rostro, los cuales consisten en diseños de flores, una bandera de Inglaterra, crucifijos, corazones y hojas de marihuana, siendo ya tres capas de tatuajes sobre tatuajes, los cuales se hacía incluso tres veces por semana.

Sin embargo, hace un tiempo decidió hacer un experimento y cubrir con maquillaje la tinta, lo cual provocó miles de reacciones.

PUBLICIDAD

¿Por qué decidió 'La madre más tatuada de Reino Unido' cubrirse los tatuajes con maquillaje?

Desde finales de octubre del 2023, Melissa decidió cubrirse los tatuajes de su rostro con base de maquillaje para poder encontrar un instructor de manejo que le diera lecciones para tomar su examen y poder usar su auto.

La mujer confesó que uno de los instructores estaba visiblemente temblando cuando ella se sentó en su coche y a penas podía verla a la cara, mientras que otro "no podía esperar para sacarla de su auto" y estaba sorprendido al ver su aspecto, cosas que no deberían suceder actualmente y ante las cuales la madre de familia hizo un llamado a la reflexión.

"Vivo en un lugar bastante aislado y tengo que depender de mi compañero Will para desplazarme. Ahora tengo un auto y solo quiero lecciones para poder tomar mi examen. Sé que mi apariencia los desanima, pero eso no debería importar. Esto es algo con lo que he vivido la mayor parte de mi vida, pero no debería estar sucediendo", expresó para el medio 'Daily Star'.

Melissa Sloan Imagen Facebook

¿Cómo reaccionaron los hijos de 'La madre más tatuada de Reino Unido' cuando su madre se cubrió los tatuajes?

Melissa es madre de siete hijos, de los cuales sólo tiene contacto con los dos más pequeños, quienes nunca la vieron sin tinta en la cara, por lo que se han acostumbrado a ver así a su mamá, hasta que ella decidió cubrirlos con base de maquillaje y esperar su reacción.

La mujer bromeó con sus seguidores de redes sociales diciendo que sus hijos y su perro estaban asustados por el cambio drástico en su apariencia.

"Ninguno de ellos me habló ese día, los niños no estaban de acuerdo. No salió bien. No era lo mismo, era como si estuvieran mirando a una persona diferente, a un extraño. Cuando volvió a salir, volvieron a la normalidad; debería haber sido al revés", declaró.

'La madre más tatuada de Reino Unido' Imagen Facebook

¿Cómo reaccionaron los internautas al cambio de 'la madre más tatuada de Reino Unido'?

Los usuarios de redes sociales elogiaron a la mujer tras haberse cubierto los tatuajes, expresando que lucía hermosa, sin embargo la madre de familia asegura que nunca se deshará de sus tatuajes, aunque manifestó que es bueno "cambiar e intercambiar de vez en cuando".