Joven se tatúa la firma de su abuelita y la inesperada reacción de la mujer se hace viral

El carisma y el afecto de los abuelitos por sus seres queridos se ha inmortalizado en TikTok, como ocurrió con la mujer que descubrió que su perrito regresó a casa después de estar 7 meses perdido.

Su hace un tatuaje con la firma de su abuelita y su reacción se viraliza

En días pasados, quien fue la nueva sensación de la plataforma de TikTok fue una señora de entre 70 y 80 años de edad, quien fue sorprendida por uno de sus nietos.

Jorge Alejo Amores, un joven que reside en Madrid, decidió hacerse un tatuaje en honor a su abuelita sin comentarle nada al respecto.

En un video publicado el 16 de octubre en su cuenta de TikTok @joorgeealeejoo11, el hombre mostró cómo acudió a un estudio de tatuajes para plasmarse la firma de su abuela en su antebrazo derecho. Dicha firma indica que el nombre de la mujer es Ignacia Oro.

De acuerdo al texto que acompaña al video, a la abuelita del tiktoker no le gustan los tatuajes, pero aun así decidió hacérselo para capturar su reacción al momento de verlo.

Ya con el tatuaje, el joven fue a visitar a la señora y no dudó en mostrarle el diseño minimalista sobre su piel. Si bien su reacción parecía furiosa en un inicio, su semblante cambia en cuestión de segundos.

"¿Ya te la has puesto? ¿Pero eso no se quita, siempre me vas a llevar en el recuerdo?", fue lo que preguntó al examinar el tatuaje de cerca.



En el video se puede escuchar al joven decir que el tatuaje no se quitará nunca.

El gesto de la abuelita al ver el tatuaje provocó lágrimas en los internautas

Además, al final del clip se puede ver a la señora de la tercera edad con una sonrisa en su rostro y termina por besar el tatuaje como un símbolo de aceptación.

El conmovedor momento acumuló más de 10 mil comentarios y los usuarios externaron que ver a la abuelita reaccionar de esa manera los hizo llorar.

"No sé por qué, pero me entró algo en los ojos", "Ese beso vale mil, sí lloré", "Su carita al verlo haciéndose la enfadada, pero se le escapa la sonrisa, muero", "No pude evitar llorar, es precioso", "Ese tatuaje vale millones con ese beso que le dio, selló eso por siempre, qué hermoso ella tan emocionada" o "Bendita mujer me hizo llorar, te puso el mejor tatuaje el beso" fue como se expresó la comunidad de TikTok.