Tatuajes

Artista causa polémica al ‘tatuar’ a niños en Nueva Zelanda: “Aumenta su confianza”

El tatuador Benjamin Lloyd utiliza un aerógrafo para hacer los diseños a los niños, utilizando una tinta orgánica no tóxica que se quita con el agua.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Papás reaccionan al ver el primer tatuaje de sus hijos: algunos hasta les aventaron la chancla

Un artista de Nueva Zelanda se volvió viral tras darse a conocer sus diseños, causando controversia, asombro y debate por ‘tatuar’ a niños.

Benjamin Lloyd utiliza tinta orgánica para hacer estos tatuajes temporale a los niños en Nueva Zelanda.
Benjamin Lloyd utiliza tinta orgánica para hacer estos tatuajes temporale a los niños en Nueva Zelanda.
Imagen Instagram @benjamin_lloyd_returns/

Artista plasma su diseño en niños; genera controversia por sus tatuajes

PUBLICIDAD

Benjamin Lloyd ha comenzado a poner el arte corporal en niños de 6 años, mostrando todo el proceso a través de sus redes.

Pero antes de que te infartes o te enfades, ninguno de los tatuajes es permanente, ya que ocupa la técnica del aerógrafo en algunas de sus obras, creando arte con flores, personajes de cómics, calaveras y otros diseños a niños del hospital público Starship Children's Hospital, ubicado en Auckland, Nueva Zelanda.

Lo que comenzó como una divertida dinámica en Facebook, ya que prometió hacer los tatuajes si conseguía 50 likes, al final obtuvo casi medio millón de ‘Me Gusta’ y comenzó a mostrar en esa red social su trabajo.

“Nada me trae más alegría que darle a los niños más confianza con un tatuaje. Lo único malo es que después no se quieren bañar”, escribió Lloyd en Facebook.
@historias_misticas

#inspiracion #Benjamin #Lloyd #sonrisas Alegría 😄😁

♬ sonido original - Aquelløs_Tiempøs_

Más sobre Tatuajes

Se tatúa su propia cara y el Internet no le perdona las críticas: "Así o más egocéntrica"
2 mins

Se tatúa su propia cara y el Internet no le perdona las críticas: "Así o más egocéntrica"

Cultura Pop
Se hacen tatuaje de amigos y descubren que tiene una falta de ortografía: video provoca risas en TikTok
3 mins

Se hacen tatuaje de amigos y descubren que tiene una falta de ortografía: video provoca risas en TikTok

Cultura Pop
Hijos de la mujer más tatuada reaccionan con horror al ver a su madre sin tatuajes: cubrió más de 800
2 mins

Hijos de la mujer más tatuada reaccionan con horror al ver a su madre sin tatuajes: cubrió más de 800

Cultura Pop
Hombre se tatúa el rostro completo de negro y genera polémica en redes: “¿Para qué?”
3 mins

Hombre se tatúa el rostro completo de negro y genera polémica en redes: “¿Para qué?”

Cultura Pop
Hombre con el cuerpo lleno de tatuajes recomienda a sus seguidores no tatuarse y los motivos impactan a TikTok
3 mins

Hombre con el cuerpo lleno de tatuajes recomienda a sus seguidores no tatuarse y los motivos impactan a TikTok

Cultura Pop
Papás reaccionan al ver el primer tatuaje de sus hijos: algunos hasta les aventaron la chancla
3:50

Papás reaccionan al ver el primer tatuaje de sus hijos: algunos hasta les aventaron la chancla

Cultura Pop
Internet descubrió que todos tenemos un tatuaje en común desde la primaria (revisa tu mano)
2 mins

Internet descubrió que todos tenemos un tatuaje en común desde la primaria (revisa tu mano)

Cultura Pop
Novio de Paolita Suárez se tatúa foto de ‘La Perdida’ y sus fans la comparan con Belinda
2 mins

Novio de Paolita Suárez se tatúa foto de ‘La Perdida’ y sus fans la comparan con Belinda

Cultura Pop
Hombre se tatúa la marca que le dejó la mordida de su novia y se hace viral: “Muy mala idea”
2 mins

Hombre se tatúa la marca que le dejó la mordida de su novia y se hace viral: “Muy mala idea”

Cultura Pop
Hombre se tatúa un símbolo equivocado por accidente y se burla de su error: "terminé siendo lesbiana"
3 mins

Hombre se tatúa un símbolo equivocado por accidente y se burla de su error: "terminé siendo lesbiana"

Cultura Pop


Lloyd detuvo esta labor durante la pandemia de Covid-19, debido a las restricciones sanitarias, pero desde julio del 2023 comenzó nuevamente a ‘tatuar’ a los niños.

“¡Estoy tatuando a niños de nuevo! Tuve que tomar un descanso durante el confinamiento por la pandemia, pero ahora el mundo se está relajando un poco y estoy de vuelta haciendo lo que amo. Manténgase atentos”, escribió en su red social, mostrando los ‘tatuajes’ que hizo a una niña.


Además de hacer tatuajes temporales a niños, Lloyd se dedica hacer graffitis, pintar vehículos, hacer murales y cuadros de mascotas, consiguiendo más de 276 mil seguidores en Facebook, mientras que en Instagram está por llegar a los 9 mil seguidores con su nueva cuenta, ya que la anterior no está disponible.

Los 'tatuajes' de los niños dividen la opinión de los internautas

En sus redes sociales, Benjamin Lloyd suele colocar en los pies de foto que son tatuajes temporales, pero parece que muchos usuarios no le prestan atención en sus palabras, ya que muchos internautas lo han atacado por plasmar sus obras de arte en la piel de los menores de edad, mientras que otros alaban el gran trabajo que hace para hacer felices a los infantes.

“Ni loco”, “Gran trabajo”, “Eres una gran persona, haciendo felices a los niños enfermos”, “Una idea magnifica”, “Mi hija amaría tener un tatuaje así” y “Yo no lo permitiría”, fueron algunos de los textos.


Debido a los malos comentarios que suele recibir, el artista ha preferido limitar los textos de cada publicación, en especial a aquellas donde muestra los tatuajes temporales de los niños.

¿Qué te parecen los tatuajes temporales que realiza este artista? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

Relacionados:
TatuajesHistorias viralesNiñosPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD