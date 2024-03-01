Artista causa polémica al ‘tatuar’ a niños en Nueva Zelanda: “Aumenta su confianza”

Video Papás reaccionan al ver el primer tatuaje de sus hijos: algunos hasta les aventaron la chancla

Un artista de Nueva Zelanda se volvió viral tras darse a conocer sus diseños, causando controversia, asombro y debate por ‘tatuar’ a niños.

Benjamin Lloyd utiliza tinta orgánica para hacer estos tatuajes temporale a los niños en Nueva Zelanda. Imagen Instagram @benjamin_lloyd_returns/

Artista plasma su diseño en niños; genera controversia por sus tatuajes

Benjamin Lloyd ha comenzado a poner el arte corporal en niños de 6 años, mostrando todo el proceso a través de sus redes.

Pero antes de que te infartes o te enfades, ninguno de los tatuajes es permanente, ya que ocupa la técnica del aerógrafo en algunas de sus obras, creando arte con flores, personajes de cómics, calaveras y otros diseños a niños del hospital público Starship Children's Hospital, ubicado en Auckland, Nueva Zelanda.

Lo que comenzó como una divertida dinámica en Facebook, ya que prometió hacer los tatuajes si conseguía 50 likes, al final obtuvo casi medio millón de ‘Me Gusta’ y comenzó a mostrar en esa red social su trabajo.

“Nada me trae más alegría que darle a los niños más confianza con un tatuaje. Lo único malo es que después no se quieren bañar”, escribió Lloyd en Facebook.



Lloyd detuvo esta labor durante la pandemia de Covid-19, debido a las restricciones sanitarias, pero desde julio del 2023 comenzó nuevamente a ‘tatuar’ a los niños.

“¡Estoy tatuando a niños de nuevo! Tuve que tomar un descanso durante el confinamiento por la pandemia, pero ahora el mundo se está relajando un poco y estoy de vuelta haciendo lo que amo. Manténgase atentos”, escribió en su red social, mostrando los ‘tatuajes’ que hizo a una niña.



Además de hacer tatuajes temporales a niños, Lloyd se dedica hacer graffitis, pintar vehículos, hacer murales y cuadros de mascotas, consiguiendo más de 276 mil seguidores en Facebook, mientras que en Instagram está por llegar a los 9 mil seguidores con su nueva cuenta, ya que la anterior no está disponible.

Los 'tatuajes' de los niños dividen la opinión de los internautas

En sus redes sociales, Benjamin Lloyd suele colocar en los pies de foto que son tatuajes temporales, pero parece que muchos usuarios no le prestan atención en sus palabras, ya que muchos internautas lo han atacado por plasmar sus obras de arte en la piel de los menores de edad, mientras que otros alaban el gran trabajo que hace para hacer felices a los infantes.

“Ni loco”, “Gran trabajo”, “Eres una gran persona, haciendo felices a los niños enfermos”, “Una idea magnifica”, “Mi hija amaría tener un tatuaje así” y “Yo no lo permitiría”, fueron algunos de los textos.

Debido a los malos comentarios que suele recibir, el artista ha preferido limitar los textos de cada publicación, en especial a aquellas donde muestra los tatuajes temporales de los niños.