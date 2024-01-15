Tatuajes

Hombre con el cuerpo lleno de tatuajes recomienda a sus seguidores no tatuarse y los motivos impactan a TikTok

Historias virales de tatuajes fallidos demuestran que marcarse la piel puede ser una mala decisión y un joven expuso cuál es en su opinón el mejor diseño que podría hacerse una persona.

Video Papás reaccionan al ver el primer tatuaje de sus hijos: algunos hasta les aventaron la chancla

Hombre recomienda no hacerse tatuajes y su razón provoca debate en TikTok

Cada vez es más común ver a personas tatuadas en una o diversas partes del cuerpo y de hecho, aquellos que crean los diseños y los plasman en la piel, también han decidido abrir sus propias cuentas de TikTok para mostrar sus trabajos, dar consejos para sanar el área y mencionar los costos aproximados en los videos.

Uno de los artistas más importantes de la plataforma es @renezzbro quien cuenta casi con 2 millones de seguidores. El español con frecuencia responde las dudas más comunes de las personas, como por ejemplo cuáles zonas del cuerpo "duele menos" para hacerse un tatuaje o las marcas que maneja para trabajar, pero el pasado 13 de enero, se hizo viral por hablar sobre "el mejor tatuaje".

Resulta que en la sección de comentarios, un usuario le preguntó cuáles eran los mejores tatuajes que alguien se puede hacer y en lugar de dar ejemplos concretos, explicó que de hecho el mejor dibujo es el que no se hace.

"Para mí el mejor tatuaje que se puede hacer una persona es ninguno y no lo digo para hacer un tema de contraste. Realmente para mi los tatuajes son una manera de mostrar debilidad o vulnerabilidad, entonces partiendo de la base que es algo no necesario, algo que cuesta mucho dinero, de que es algo de lo que te puedes arrepentir fácilmente, que te puede limitar socialmente no hace falta", es la manera en que comenzó a expresarse.


El joven continuó revelando que hacerse un tatuaje puede nacer de alguna inseguridad y las personas deben decidir por sí mismas cuál es el mejor tatuaje para ellos, además añadió que le gustan aquellas personas que no tienen tatuajes sobre sus cuerpos.

Algunos usuarios lo apoyaron y otros no estuvieron de acuerdo con su posición

El clip de casi un minuto tuvo en tan solo dos días 600 mil vistas, 36 mil me gusta y alrededor de mil comentarios, donde los internautas expresaron que de hecho concuerdan con su pensamiento.

"Si alguien que tiene muchos tatuajes me da ese consejo es un buen argumento", "A mí una psicóloga me dijo que los tatuajes son síntomas de rechazo que como nos sentimos por dentro lo exteriorizamos y así, llamando la atención", "Mi mente voló con esto", "estando en un mundo donde casi todos sé tatúan,no tengo ninguno porque he tenido que superar altos niveles de dolor por necesidad. no veo necesidad", "Uno de los videos más sensatos" o "Lo dice un súper tatuado, tiene moral y autoridad para decirlo", fueron algunos de ellos.


Otros simplemente se mostraron molestos porque mencionó que las personas vulnerables son aquellas que tienen más tatuajes, lo cual no creyeron que fuera apropiado debido a que no tiene ninguna base que lo respalde y además, muchos lo hacen por el simple hecho de que les agradan.

"'En qué se basa, en qué hacerse tatuajes es porque es vulnerable ? Yo tengo tatuajes y me encanta y no me siento vulnerable", "Amo los tatuajes... cada tatuaje que tengo lo decidí porque sabía que iban a morir conmigo. Me complementan y no siento que sea un símbolo de debilidad o algo por el estilo", "Cada quién habla por lo que lleva dentro o a sufrido.. la opinión de una sola persona no es la absoluta verdad", y "Depende. El de mi brazo, fue una promesa a mi hermano que ya no está y realmente no lo hice por sentirme vulnerable como dices", resultaron ser otros puntos de vista.


Por último, el tatuador recibió felicitaciones porque desde su punto de vista alentó a los demás a no tatuarse algo en su cuerpo, ya que no es algo para todos, pues puede causar arrepentimiento.

@renezzbro

Respuesta a @Clemente Sánchez ¿Qué opináis sobre que el mejor tatuaje sea ninguno? 🤔 #tatuaje #tatuajes #ideasdetatuajes #tiktoktattoo #antesydespues #ideastatuajes

♬ 28 Days Later Theme - Chris F


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

