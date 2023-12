Novio de Paolita Suárez se tatúa foto de ‘La Perdida’ y sus fans la comparan con Belinda

Paola Suárez, mejor conocida como ‘La Patas’ en el clan de ‘Las Perdidas’, presumió en redes sociales el tatuaje que su novio, Jesús, se hizo en el brazo con su silueta completa.

Novio de Paolita Suárez se tatua a ‘La Perdida’ y el resultado se vuelve viral

Al más puro estilo de las exparejas de Belinda, el novio de ‘La Patas’ le demostró su amor dibujando en su brazo derecho la figura de la influencer de cuerpo entero.

El modelo fue sacado de una pasada sesión de fotos que una de las amigas cercanas a Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, había presumido en sus redes sociales.

Fue a través de una transmisión en vivo que Paolita mostró a sus millones de seguidores el resultado del homenaje que le hizo por amor su novio.

“Mi novio se tatuó mi foto, comadres, ahí está, ¿por qué te tatuaste mi foto?", se escucha decir a ‘La Perdida’ mientras su novio muestra a detalle el trabajo que le hicieron en el brazo.



Su pareja se mostró orgulloso de su muestra de amor asegurando que había tomado la decisión por amor.

"Porque te amo", respondió él, mientras ella aclaró: “Yo no le dije que se tatuara, él se tatúo, no sé por qué, llegando de la gira que tuve con Wendy, con Kimberly, llegué y ya se había tatuado”.

"¿Sí me amas?", preguntó de nuevo ella para luego peguntar a sus seguidores. "¿Sí nos parecemos?", posando junto al tatuaje.

Paolita Suárez se sometió a una cirugía de manga gástrica

La prueba de amor por parte del novio de Paolita Suárez se da apenas unas semanas después de que ‘La Perdida’ compartió con sus fans que se habían sometido a una cirugía de manga gástrica para quitarse el 80 por ciento del estómago.

La influencer compartió que su novio la acompañó en la operación que se realizó en Tijuana con el propósito de perder los 26 kilos que tenía de más luego de los fuertes problemas que tuvo de salud.

“He tomado una decisión que cambiara mi vida drásticamente, pero es por mi bien y mi salud, los quiero mucho. Es una operación que me va a ayudar mucho en mi salud. Siento que la necesito, no es un arreglo estético. Que todo salga bien, ya ven que la última ve se me subió la presión y todo eso”, dijo en octubre pasado.

Fans reaccionan al tatuaje que el novio de Paolita Suárez se hizo de 'La Perdida'

Entre las reacciones de los seguidores de 'La Patas' no faltaron las bromas relacionadas a las polémicas que desataron los exnovios de Belinda al tatuarse a la cantante y otras más dedicadas a la infleuncer.

"Faltaron 'las patas' para que quedará igualita"; "Belinda sal del cuerpo de Paolita"; "¿Quién no quisiera tatuarse a 'La Patitas?"; "Me da mucho gusto que su vida haya cambiado"; "Belinda está orgullosa", son algunos de los comentarios.