Se tatúa su propia cara y el Internet no le perdona las críticas: "Así o más egocéntrica"

A lo largo de los años, los tatuajes se han vuelto cada vez más comunes en la sociedad. Algunas personas optan por plasmar en su piel diseños con significados especiales, como fechas, rostros o elementos que les recuerden a alguien querido. Otros, simplemente, se tatúan por el deseo de hacerlo.

Recientemente, una joven de origen desconocido se volvió viral en las redes sociales debido a su polémico tatuaje. En un video publicado en X (anteriormente conocido como Twitter) por el usuario @infarruco, la mujer aparece bailando mientras muestra su nuevo tatuaje: su propio rostro.

La reacción de los internautas no tardó en llegar. El clip acumuló más de 2.5 millones de reproducciones en tan solo unos días, y miles de comentarios inundaron la publicación. Muchos usuarios criticaron duramente su elección, calificándola como “otro nivel de egocentrismo”. Algunos incluso lo consideraron una “señal de alarma” sobre su personalidad.

“Esto es como tener fotos tuyas de fondo de pantalla en tu celular”, “Al nivel de los que se tatúan su nombre”, “Hay que ser narcisista para presumir lo narcisista que es”, “Yo cuando salgo bien en la foto” y “Está horrible, Dios mío”, fueron algunos de los comentarios.

Joven es criticada en redes por tatuarse su propio rostro Imagen X @infarruco



Otros internautas aplaudieron la idea y consideraron el tatuaje como una muestra de amor propio, pues opinan que la joven se siente tan segura de sí misma, que lo deja claro con un 'tattoo'.

“No hay nadie más fiel que uno mismo”, “Se llama amor propio y si les escasea, no tenemos la culpa” y “Yo pienso que, dentro de unos 50 años, puede estar bien tener un tatuaje de tu juventud”, expresaron en los comentarios.

Famosos que también se tatuaron su propia cara

Pero el tema y la polémica no termina aquí. Algunos internautas recordaron que Steve O, integrante del show ‘Jackass’, se tatuó su rostro hace algunos años y hasta lo acompañó de su autógrafo. Este tatuaje se lo hizo en la parte baja de la espalda.

Steve-O presume su tatuaje en los MTV Movie Awards de 2003 Imagen Getty Images



En julio de 2021, Steve O mostró en su canal de YouTube todos los tatuajes que tiene en el cuerpo y dejó ver que tiene 3 retratos en su piel.

Además del diseño de la espalda, el comediante lleva tatuada una imagen de cuando era niño y otra en “versión animada”. Los tatuajes se ubican en cada uno de sus brazos.