Tatuajes

Hombre se tatúa el rostro completo de negro y genera polémica en redes: “¿Para qué?”

¿Una manera de demostrar su amor por la tinta o una mala decisión? Así reacciona TikTok al peculiar tatuaje de un hombre.

Por:
Ericka Chavez.
¿Cuál es el tatuaje más extremo que alguien se puede hacer? Un hombre marcó todo su rostro (absolutamente todo) de tinta. Su historia se hizo viral en TikTok y generó todo un debate sobre su decisión.

Hombre se tatúa todo el rostro de tinta negra y se hace viral

Las redes sociales nos han regalado historias insólitas de tatuajes, como los que salen mal, los que se hacen en partes inusuales del cuerpo o quienes tienen demasiados. Pero la de Roma Rodríguez podría superar a muchas de ellas. ¿El motivo? Porque lleva todo el rostro tatuado. No es que lleve una frase, número o dibujo en la cara, sino que su frente, nariz, mejillas, orejas y hasta el cráneo los lleva marcados con tinta negra.

‘Roma_blackout’, como se hace llamar en TikTok, usa sus perfiles de redes sociales para compartir el proceso de su transformación, así como resolver dudas sobre el mismo.

Tan solo en la plataforma de videos cortos, el hombre que decidió tatuar todo su rostro acumula casi 8 mil seguidores y sus publicaciones se suelen viralizar, llegando a millones de reproducciones.

@roma_blackout

♬ sonido original - ROMA

En entrevista con el programa ‘Levántate Ok’, Roma Rodríguez explicó que la decisión de marcar su cara no fue de un día para otro. Para empezar, siempre le han gustado los ‘tattoos’ y previamente se había hecho varios en otras partes del cuerpo.

En un viaje a Nueva Zelanda, algunos maoríes lo animaron a hacerse un tatuaje en el rostro, como se acostumbra en su cultura. Así inició el camino del hombre viral.

Sin embargo, esos primeros diseños no le convencieron del todo y, tras atravesar una depresión por la muerte de su padre, decidió cubrirlos y, de paso, hacer algo más original: llenar de tinta negra cada milímetro de su cabeza.

@roma_blackout

♬ sonido original - ROMA


Tanto en su día a día como en las redes sociales, el hombre provoca que más de uno voltee a verlo.

TikTok debate sobre el tatuaje ‘blackout’ de un hombre viral

Las publicaciones de Roma no solo le han valido gran popularidad en plataformas digitales. En la sección de comentarios, es común que usuarios de redes sociales dejen sus impresiones sobre su tatuaje.

Más allá de la sorpresa inicial, muchos internautas suelen cuestionar su decisión con mensajes como:

“¿Para qué, qué necesidad?”, “¿No tendrás problemas para renovar el DNI (identificación oficial)?”, “Es broma, ¿no?”, “El problema es que hoy nos gusta algo y mañana no”, “Para una entrevista de trabajo es lo más recomendable”. “Perdón, pero, ¿por qué todo? O “Sinceramente no lo entiendo”.
@roma_blackout

♬ sonido original - ROMA


Eso sí, también hay quienes lo apoyan.

“Buen trabajo, de verdad, que la gente hable”, “A quien le tiene que gustar es a él”, “No lea los comentarios, sea feliz”, “Mi opinión es que vive y deja vivir. No está haciendo nada malo a nadie, es más, tiene un par de huevos para hacerse eso” o “Espectacular” son algunos de los comentarios con los que le hacen saber que están de acuerdo con su decisión.


Cuéntanos en los comentarios qué te parece el tatuaje 'blackout' de Roma Rodríguez.

