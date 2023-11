¿Cómo se verían los personajes de 'Monters Inc.' en la vida real? IA muestra aterradora respuesta

La tecnología ha cambiado la manera en que se crea arte y una de las herramientas más utilizadas hoy en día es la Inteligencia Artificial, con la cual los usuarios pueden mostrar cómo serían los personajes animados si fueran reales, lo cual pasó en el siguiente caso.

Así se verían los personajes de 'Monsters Inc. si fueran reales, según Inteligencia Artificial

El usuario de TikTok @aiviking es un experto en el tema, pues anteriormente compartió imágenes de las versiones humanas de los protagonistas de 'Zootopia', 'La Era de Hielo', ‘Buscando a Nemo' o 'El cadaver de la novia', pero el pasado 12 de octubre fue cuando decidió revelar la interpretación de la IA al tratarse de los monstruos de la cinta 'Monsters Inc.'

Dichos seres fueron creados por Pixar hace años y no causaban terror entre los niños, pero de acuerdo al clip, en la vida real serían muy diferentes.

Para demostrarlo, en el clip se revelaron las imágenes originales de los personajes y después su apariencia bajo la IA. Primero, se mostró a la adorable Boo, la tierna niña que entra al mundo de los monstruos por accidente y como imaginábamos, su apariencia humana es más tierna que la animada y también tendría su característico peinado de colitas.

Después empezarían a pasar las fotos de los otros personajes como el señor Waternoose, George Sanderson, Randall, Celia y por supuesto, a Mike y Sully.



Los resultados terminaron pareciendo salidos de una pesadilla, ya que expuso a los monstruos sombríos con enormes ojos penetrantes, colmillos afilados, pelo enmarañado y sonrisas malvadas, como si estuvieran a punto de devorar a alguien.

Los internautas reaccionaron a las fotos de los personajes con miedo en TikTok

El material se hizo viral con 2 millones de vistas y en los más de mil 900 comentarios, las personas no dudaron en externar que a pesar de ser adultos, estas fotos les causaron un poco de terror, por lo cual de ser mostradas a un infante seguro lloraría.

"Hasta yo con 22 años hubiera gritado si los hubiera visto de niño", "Tengo 18 y me dieron miedo jaja", "Se me bajó la presión, no me esperaba ver esto tan aterrador", "No pues hasta yo grito", "¿Por qué me apareció esto en la noche? sí me dio miedito", "Infancia destruida", "Si alguna vez se hace un live action de 'Monsters Inc.' me daría pesadillas", "Me siento traumada, después de esto no podré ver igual la película", o "No esperaba que todos estuvieran así de terroríficos", es lo que expresaron al respecto.



Muchos internuatas aseguraron que Sully, Mike, Randall y el Hombre de las nieves, fueron los monstruos más temibles por su apariencia y sin problemas podrían formar parte de sus pesadillas.

"Mike aquí sí me da miedo", "El hombre de las nieves ya no parece nada amigable", "Con razón Randall era de los mejores asustando, sí me sorprendí", "Todos parecen una total pesadilla me muero", "Sully era mi favorito, pero ahora ya me da miedo",E se Mike si hubiera ganado las susto olimpiadas, es intimidante", "No me gusta eso... retíralo... retíralo. Me gustan mis los originales", "Ahora entiendo por qué Boo tenía miedo de Randall, estoy igual que ustedes niños", o "Expectativa: humanos. realidad: demonios que me van a dar parálisis del sueño", es lo que expresaron.



Ahora, los seguidores del usuario le pidieron que mostrara cómo lucirían los monstruos como humanos, lo cual es lo que esperaban ver en un principio y uno una versión que les diera pavor.

