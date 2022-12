Filtro de Inteligencia Artificial causa pánico en TikTok: usuarios afirman que capta fantasmas

No hace mucho, el reto que conquistó las redes fue 'One Chip Challenge ', pero recientemente se popularizó en TikTok uno muy diferente, el cual consiste en usar un filtro llamado ‘AI Manga’, que logra mostrar a los usuarios en su versión animada.

Incontables creadores de contenido posan cada día tomándose una selfie para ver cuál es el resultado y esta nueva moda que se esparció por todo el mundo, ha dejado más de 44 millones de clips.

No obstante, dicho filtro de anime también se volvió popular debido a que, supuestamente, es capaz de detectar fantasmas.

Filtro de TikTok de Inteligencia Artificial detecta fantasmas, según internautas

En la red social, diversos usuarios comenzaron a generar miedo al tomar fotos de espacios cerrados donde no hay ninguna persona posando, pues el filtro comenzó a dibujar figuras macabras en dichos lugares.

Todo esto provocó curiosidad, y algunos decidieron ponerlo a prueba para ver qué tan reales eran los rumores. Los resultados llegaron a ser virales y escalofriantes, como en los siguientes ejemplos.

El usuario @luisvera_lv, lo usó mientras se encontraba en su cuarto acostado y de acuerdo al filtro, una figura femenina se encontraba al pie de su cama y la otra, entre sus sábanas.

El inquietante material le dio más de 80 mil likes, y algunas personas, exclamaron que sintieron temor al ver sus imágenes, como pasó con la tiktoker que grabó a un fantasma salir de una muñeca.

"Algo ahí no anda bien, yo me muero si veo algo así", "Qué miedo", "Además la música le da algo aún más espeluznante", "Por esto me da pavor usarlo yo en mi casa", o "Una razón más para no usar el filtro, si me sale como a ti me desmayo", son algunas opiniones.

Comentarios por filtro de TikTok 'AI Manga' que muestra fantasmas se mantuvieron dividios

Con el aumento de este tipo de videos, también existen aquellos usuarios que aseguran que no se tratan de fantasmas porque el filtro puede confundir ciertos objetos y darles siluetas.

"No son fantasmas, cuando hay ropa o cosas muy juntas pone rostros", "El algoritmo hace las figuras que nota en la imagen no son entidades", "Es el filtro, nada que ver que detecte fantasmas" o "Bueno no sé si una IA que tiene serios problemas en reconocer rostros y formas pueda ser algo fiable", fueron otros comentarios al respecto del tema.



En algunos casos extraños, las áreas que enfocan son pasillos obscuros y aún así la función de TikTok muestra dibujos de personas como le pasó a la siguiente usuaria.

Esto hizo que una parte de quienes lo usaron, se mantuvieran convencidos de que estaban en compañía de un fantasma, pues no detectaron explicaciones cuando no hay objetos enfocados.

"Yo lo hice y hubo una niña y era imposible de sacarle forma y luego una mujer de como 3 metros", "A mí me sale un tipo de chica en la puerta asomándose y ya no puedo ver el lugar igual" y "También me pasó que puse el efecto en un pasillo así y también me salió algo, obvio me asusté", terminaron siendo otros comentarios.



La tendencia creció a tales niveles, que los internautas causan escepticismo por asegurar que en los lugares de trabajo existe un fantasma y ahora, pueden hacerlo visible gracias al filtro, al igual que lo hizo el siguiente doctor.