Modelo de Only Fans se defendió ante críticas por vivir bajo techo de lámina: así respondió

Only Fans es una plataforma muy popular debido la gran cantidad de dinero que generan sus usuarios; sin embargo, una joven modelo externó que, además de ganarse la vida con sus videos, se volvió viral porque criticaron su hogar.

Una realidad es que algunas personas que se hacen famosas gracias a su contenido, no dudan en presumir su poder adquisitivo como Linsey Donovan, la joven que le compró una mansión a sus papás tras volver millonaria. Pero otras no tienen la necesidad de hacerlo y se concentran en crear nuevo material para sus seguidores. Esto fue exactamente lo que hizo Angelina Pinela, una joven originaria de Ecuador que se volvió popular gracias a sus bailes en TikTok.

Modelo de OnlyFans se vuelve viral tras recibir críticas de su hogar

Poco a poco comenzó a ganar seguidores, pero su nombre se hizo más conocido porque diversos internautas apuntaron que el techo de su casa era de lámina y parecía estar en obra negra.

"¿Cómo puede ganar dinero de Only Fans y no cambiar la lámina de su techo?", "Mucho baile, pero el techo de lámina todo descuidado", "No debes ganar mucho dinero si tu techo es de lámina", "Cambia tu techo y después has tus videos", o "Creo que cuidas mejor tu aspecto que tu casa, muy mal", son algunos de los ataques que recibe constantemente.



Aunque en un principio ignoraba los comentarios de crítica por el lugar donde vive, comezaron a ser tantos que salió a responder de una manera única.

@angelinapinela21 Respuesta a @ivanrm365 con goteras pero con teléfono último modelo mi ciela 💅🏻 ♬ sonido original - Angelina pinela



Ella demostró de manera sarcástica que sí tiene dinero, pero simplemente no desea cambiar por ahora su techo.

"Es verdad que no tengo losa, pero tengo el último celular que se dobla, el Flip 4, mira nomás, qué cosita tan linda", fue cómo contestó.



De manera constante, Angelina contesta preguntas que le realizan en Instagram y de nueva cuenta el tema de su techo salió a flote, pues un usuario presumió que su casa tenía un techo de loza.

Angelina Pinela ha respondio en diversas ocasiones con creatividad

Esto hizo que la modelo comentara que las personas pueden presumir lo que sea en Internet, pero al final lo que importa son las pruebas.

"Con que andamos presumiditos... A ver lo que te puedo decir es que dentro de una pantalla usted puede decir que tiene hasta una mansión si quiere, peor de ahí a que te crea pues", fue la manera en que salió a defenderse.



Muchos de sus seguidores le han sugerido que no siga contestando a las críticas por su hogar, aunque admitieron que su manera de hacerlo es de lo más admirable.

"¿Y porque te dedicas a responder comentarios que no valen la pena? Eres única y auténtica es lo que vale", "Lo que menos miro en tus videos es la lámina, eres hermosa no les hagas caso", "Bien contestado amiga. Tú sigue siendo original y auténtica", "Me fascina como es que todos tus haters son patéticos y la respuesta tan sencilla y amable que les das", o "Si ella es feliz con ese techo de lámina a ustedes que les importa", fue cómo la defendieron.



Para cerrar el tema, Angelina Pinela recalcó que seguramente continuará respondiendo con sarcasmo a las críticas por una razón en especial.

"¿Por qué solo respondo a los que me agreden? Yo creo que es más divertido, porque dime tú, ¿qué le voy a responder a un man que me dice 'hola hermosa, qué linda'? Solo gracias, gracias, gracias. Si quieres que te responda háblame mal e insúltame, así te contesto más rápido", expresó la joven en un video.



¿Tú que hubieras hecho en su lugar? Dinos en la sección de comentarios.