Influencer latina de Only Fans causa revuelo al revelar que busca ser Presidenta y la nueva Britney Spears

La influencer argentina Antonela Pane, quien se gana la vida como creadora de contenido, principalmente de la plataforma Only Fans, dio mucho de qué hablar este miércoles 17 de enero al publicarse las declaraciones que dio en entrevista con el diario 'El Clarín', sobre su vida personal y sus sueños a futuro.

La modelo también se hizo viral a principios de mes debido a un accidente automovilístico que sufrió cuando el conductor del vehículo en el que iba pareció haber perdido el control, pues justo antes de que esto sucediera, ella subió una historia de Instagram en el que se le veía sin cinturón de seguridad, jugando en un coche descapotable.

Tras terminar de subir a la red social dicho contenido, Anto se colocó el cinturón de seguridad, lo cual aseguró que fue lo que le salvó la vida, pues acto seguido, se suscitó el accidente.

La joven de 28 años es conocida por ser una de las primeras argentinas en usar la plataforma de Only Fans y estar dentro de los primeros lugares en el ranking de su país dentro de dicha plataforma.

Anto Pane Imagen Instagram

¿Cuáles fueron las declaraciones de Antonela Pane que se hicieron virales?

Tras preguntarle todo sobre su vida e inicios en Only Fans, 'El Clarín' ahondó sobre su postura política, ya que en más de una ocasión se ha pronunciado en contra del Presidente Javier Milei. A raíz de estos cuestionamientos, la influencer compartió la influencia que ha significado Eva Perón para ella.

"Evita Perón me encanta, tengo los libros de ella, todo. Fue una gran mujer, me siento representada por ella en algunas cosas. Y en esto de la espiritualidad, sentí que ella me hablaba y me decía: 'Tenés que hacer algo por el pueblo'. No sé si lo deliré o fue verdad, pero que ella me habló, me habló", confesó.

Anto Pane como Evita Imagen Instagram

Esta declaración destapó sus aspiraciones políticas para un futuro, pues asegura que desea ella desea ser Presidenta en un futuro, tras haber creado primero su propio partido político.

"Yo no soy de ningún partido, voy a crear mi propio partido y ganar las elecciones, con Joaquín (Badoza, su amigo, quien logró popularidad por recibirse de abogado a los 20 años) de candidato a Presidente y yo de vice. Tomo conciencia de lo que es realmente, si me meto es con todo, teniendo todo bien armado, con ideas. Hoy no, pero no descarto para nada la posibilidad. Igual sigo politizando desde afuera. Bueno, ser presidenta es una idea que se me metió en la cabeza, es un gran sueño, ese es el más arriba", expresó.



Anto Pane también enumeró el resto de sus sueños, que incluyen tener casa propia, ser mamá por medio de inseminación artificial y convertirse en la nueva Britney Spears para sus 30 años.

"Mis sueños son: ser cantante, quiero ser la Britney Spears argentina, quiero ser actriz y protagonizar una película que quede para la historia, escribir un libro, comprarme una casa, un par de departamentos, tener más gatos, tener hijos, ser millonaria", manifestó.



Otro de los proyectos en los que le gustaría participar es entrar al reality show de 'El Gran Hermano' ('Big Brother'), pues asegura que siempre ha querido estar ahí y no ha recibido ninguna explicación de por qué la han rechazado, sin embargo, promete "acostarse con todos los hombres de la casa" si lo consigue.

La creadora de contenido asegura que llega a ganar de mil a 10 mil dólares mensuales en Only Fans, por lo que desde hace 8 años, guiada por una amiga que fue de las primeras en incursionar en la plataforma, es a lo único que se dedica para conseguir dinero.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante sus declaraciones?

Sus aspiraciones tanto políticas como artísticas fueron tomadas con humor por algunos usuarios de redes sociales y criticadas por otros, aunque lo que sí es un hecho fue que se hicieron virales.

"jajajaja 'Nunca trabajé', tres Doritos después 'Quiero ser Presidente'", "Pobre, tampoco podemos juzgarla, no es como que esté la vara muy alta para poder soñar algo así, ella no tiene la culpa de los ejemplos que ve", "¿Y usar el cerebro, estudiar y ser más equilibrada no te atrae?", "'Evita me hablaba', dice. ¡Dios mío!", "Si Alberto fue... No veo errores en su lógica", "Si Kicillof es gobernador, cualquiera puede", "Hace rato que no leía algo tan bizarro", "Siempre los delirantes son peronistas jajajaja", escribieron algunos usuarios de Instagram.