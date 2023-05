Joven fisicoculturista rusa sorprende por ser idéntica a Kendall Jenner pero con "esteroides"

Kendall Jenner ha sido tendencia por supuestamente ser la novia del cantante Bad Bunny y aunque no han confirmado nada oficialmente, el tema sigue en boca de todos porque se han presentado en los mismos eventos dentro de los últimos meses.

La joven hermana de las Kardashians, es una considerada una de las modelos más hermosas y aunque se pensaría que su belleza es única e irrepetible, te sorprenderá saber que una joven comparte el mismo rostro, pero a diferencia de la famosa, ella es fisicoculturista.

Vladislava Galagan, la doble de Kendall Jenner, pero con músculos

Se trata de Vladislava Galagan, una chica de 27 años originaria de Rusia que comenzó a entrenar de manera profesional desde hace más de una década y hoy, es toda una estrella del fisicoculturismo.

Tras ganar fama en Internet las personas comenzaron a notar su gran parecido con la super modelo estadounidense, pues tanto sus ojos, nariz y boca parecen ser idénticos, lo cual le hizo ganar un apodo en especial.

"Constantemente me dicen que me parezco a 'Kendall Jenner con esteroides'”, fue lo que comentó en una entrevista para el 'New York Post'.



Por supuesto en sus redes sociales oficiales los comentarios de impacto no faltan, pues además de que los internautas quedan en shock por su cuerpo, también por su rostro que deja enamorados a millones.

"Si Kendal Jenner tuviera un cuerpo de fisicoculturista", "Jamás creí que fuera posible esto, ver el rostro de Kendall Jenner en un cuerpo súper musculoso", "Kendal Jenner + Hulk", "Si Kendall Jenner fuera rusa y con muchos esteroides", "Realmente es ver para creer", "La gemela fuerte de Kendall Jenner existe" o "Es bien raro ver a Kendall Jenner super flaca y después a su doble re fuerte".



A pesar de lo que se pensaría Vladislava Galagan no se molesta cuando la comparan con Jenner, al contrario, le encanta recibir este tipo de halagos, pues así se vuelve cada vez más popular fuera de su país.

La joven rusa también tiene su cuenta de OnlyFans

Un dato interesante de la fisicoculturista es que desde 2022 incursionó en OnlyFans publicando fotos y videos mientras presume su torneada figura, la cual descubrió es apreciada por una fuerte cantidad de hombres.

"Cuando me uní a las redes sociales, aprendí que hay muchos hombres a los que les gustan las mujeres altas, fuertes y musculosas con una cara bonita también. Pero la gente me dice que mis músculos están retocados porque no pueden creer que alguien que se parece a mí pueda ser tan fuerte".



A pesar de su popularidad dejó en claro que nunca publicaría una foto con desnudos, pues solo le gusta usar prendas atractivas como

lencería transparente, cuero y látex.

Por el momento se desconoce si Kendall Jenner sabe que tiene una "gemela" perdida, pero las personas esperan que en algún momento reaccione al saber de su existencia.

Por último, la chica rusa admitió que usa medicamentos para mejorar su rendimiento físico, pero también sigue una dieta rigurosa y como era de esperarse una rutina de ejercicio extrema.

