Mujer revela que su hija pudo haber sido secuestrada por culpa de TikTok: lanza poderosa advertencia

La usuaria de TikTok Ivette Saldívar se hizo viral al advertirles a los padres de familia sobre los riesgos que corren sus hijos de ser secuestrados por medio de las redes sociales como esta y LitMach.

La creadora de contenido compartió una historia real que le sucedió con su hija de 11 años, con santo y seña, para que cualquiera en su situación pueda actuar a tiempo.

¿Cuál fue el TikTok 'de advertencia' que se hizo viral?

La señora, originaria de Aguascalientes, aclaró que ella supervisa las redes sociales de su hija, de 11 años, pues desde hace un tiempo crea contenido animado para YouTube, e inició la narración diciendo que le encontró mensajes con una persona que la invitaba al parque, pero que le ponía como condición no decirle a su mamá.

"Yo era una de esas personas que decían: 'Si mi hija tiene TikTok o teléfono, no tiene nada de malo', hasta que un día que estaba en la sala, dejó el teléfono en el mueble y fue al baño, pero pone arriba un cojín como para esconderlo, entonces, yo agarré el teléfono y vi que tenía unas conversaciones de una aplicación, un Pablo no sé qué. Me metí y empecé a ver que tenía días que estaban hablando. Esta persona le preguntaba que cómo estaba, que cómo se sentía, y en un mensaje le pone: 'Vamos al parque, pero no le vayas a decir a tu mamá, ni a nadie, sólo tú y yo'", contó.



La niña reaccionó arrebatándole el celular a su mamá y al regresárselo, se dio cuenta de que su hija había borrado la aplicación donde se encontraban dichas conversaciones.

"Pero súper nerviosa, hasta temblaba, o sea mal, mal pedo. Le dije: ¿Qué onda? ¿Por qué haces esto?, Si tú siempre te portas bien, ¿qué pasa?, ¿Por qué has cambiado tanto?, ¿con quién estabas hablando? Y ella me contestó: 'Son mis cosas personales'. Chamacos, una niña de 10 años. Ella me empezó a alzar la voz y yo también, y empezamos a gritar", siguió la mujer.



Ivette compartió que hasta ese momento su hija jamás se había rebelado ni le había faltado al respeto, e incluso trató de zafarse de los cuestionamientos diciendo que era un robot con el que chateaba y que la aplicación la había visto en un TikTok que decía que la descargaran si se sentían solos.

"Yo le dije que no estaba bien. A mí se me removieron muchas cosas y le empecé a platicar todo lo que les hacen a los niños cuando se los roban, todo lo que pasan, cuando ya no les sirven, con lujo de detalles, todo... Mi necesidad tan grande de que ella supiera a lo que ella se arriesgaba al hacer ese tipo de cosas y pues también me sentía muy culpable. Yo no dudo que ella también hubiera pensado que era un robot", explicó.



A pesar de todo, la madre de familia no dudó de la inocencia e ingenuidad de su hija, pues realmente cree que la menor pensó que estaba hablando con un robot o una inteligencia artificial.

"Me dijo: 'Mamá, pero yo nunca me voy a ir con una persona extraña'. Le dije: ¿Tú crees que te van a preguntar".

Ivette entendió que su hija se sentía sola y tenía necesidad de aprobación de otras personas, pues al ser tan inocente, sentía que no encajaba con otros niños de su edad. A pesar de esto, la joven decidió retirarle el teléfono y enviarla a terapia para aumentar su confianza en sí misma.

"Me sentí la peor mamá del mundo y hasta la fecha todavía me siento culpable. Una niña de 10 u 11 años no tiene por qué tener teléfono y yo no lo veía antes así, decía: no pasa nada mientras la cuide, mientras se lo revise. Pero si yo no hubiera revisado el teléfono ese día, quién sabe qué hubiera pasado", manifestó.



La creadora de contenido habló con otros padres al respecto, quienes le compartieron que esta es una nueva técnica o modalidad para llevarse a los niños vulnerables, especialmente a aquellos que se encuentran en la etapa de pre-adolescencia o adolescencia.

Con lágrimas en los ojos, Ivette asegura que sólo el pensar que le pudo haber pasado algo a su hija o que ésta pudo haber caído en las manos de personas malintencionadas, le removió muchas cosas sentimentalmente hablando, por lo que se sintió en la necesidad de difundir esta información.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver el video con la advertencia de Ivette sobre las redes sociales?

Además de identificar la aplicación en la que estaba chateando su hija como Lit match, varias personas compartieron sus experiencias similares con sus hijos, reafirmando que es mejor que no tengan teléfonos siendo niños o tengan muy buenos controles parentales.

"Me pasó lo mismo con mi hija y esa app", "A mi hermana de 10 años le hablaban personas random y uno le dijo que le pasara whatsapp para mandarle unas fotos", "Yo le descubrí chats en la aplicación de mi Playstation a mis sobrinos de 7 y 9 años", "Mi sobrino tiene 10, pero tiene controles parentales", "Mi hija tiene tablet y yo le tengo que aprobar todo lo que descarga con el familylink", "Es bien difícil ser mamá de un adolescente", "Cuando yo tenía 11 platicaba conmig por Facebook el papá de unos amigos", "Mi hija descargó Roblox", escribieron algunos.



Además de Lit Match, Roblox, Facebook, Snapchat y otras aplicaciones fueron señaladas como peligrosas por los padres.

El video cuenta ya con más de 2.7 millones de reproducciones en tan sólo un día, además de casi 215 mil 'me gusta' y más de 6 mil 400 comentarios.

No cabe duda que los niños y adolescentes están cada vez más expuestos al peligro a través de las redes sociales, sin embargo el compartir este tipo de historias pone alerta a otros padres de famila para evitarlo, ¿o tú qué opinas?