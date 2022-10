Abuelita de 70 años abrió su OnlyFans y gana más de 30 mil dólares: la razón te conmoverá

En OnlyFans los estándares de belleza se han roto, pues varias de las mujeres que ofrecen su contenido ahí no son las típicas modelos. Ejemplo de ello es Cherry ‘The Mistress’, la mujer que muestra su vello corporal como su mayor atractivo, o Michelle Hardenbrook, una adulta de la tercera edad que enamora a los usuarios con 70 años de edad.

Abuelita con 70 años abrió su cuenta de OnlyFans y es todo un éxito

En enero de 2020, Michelle Hardenbrook abrió una cuenta de OnlyFans y en su primer mes recaudó más de 30 mil dólares. Desde entonces se ha convertido en un éxito en el ramo del contenido adulto; pero su historia de vida tiene un contexto más amplio y complicado.

Michelle era una secretaria que ganaba 6.50 dólares la hora, hasta que con 56 años fue despedida y tuvo que buscar una nueva alternativa para pagar sus cuentas. La mujer es originaria de Luisiana, Estados Unidos, y madre de tres hijos adultos, uno de ellos padece de una discapacidad cardiaca que lo hace directamente dependiente de ella.

Fue entonces que recurrió a los masajes sensuales, de ahí dio el brincó a OnlyFans. Entonces, de vivir al día, comenzó a generar miles de dólares en poco tiempo. Aunque a pesar de su éxito, la mujer se enfrenta a diversos prejuicios, especialmente de aquellos que son más cercanos a ella:

“Siento una gran sensación de logro, pero la parte triste para mí es que no puedo contarles a las personas que conozco y amo sobre mi éxito porque estaría mal visto. Mi familia no me ha hablado en años. Si les dijera esto, reforzaría la creencia de que 'Michelle es rara'”, comentó en entrevista con 'Daily Star' el 6 de octubre de 2022.

Los hijos de Michelle Hardenbrook no están de acuerdo con OnlyFans

La estrella de OnlyFans se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera en abril de 2022, pero eso no la ha alejado de la plataforma. Ni siquiera la opinión de sus hijos, ya que a dos de ellos no les gusta tratar la sexualidad de forma tan abierta como ella.

“Siempre he sido muy abierta con mis hijos sobre mi sexualidad. Estaban al tanto y hasta solía guardar condones en el refrigerador en caso de que fueran sexualmente activos para que estuvieran seguros, eso prolonga su vida útil. Pero mi hija no me ha hablado en 20 años. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más razones para no hablarme”, dijo a 'Daily Star' el 6 de octubre de 2022.



A pesar de la tensión familiar que vive Michelle Hardenbrook, la mujer de 70 años está feliz con hacer contenido erótico a su edad, pues de esa forma pudo tener un estilo de vida normal y alejarse de los aspectos negativos del entretenimiento para adultos.

“Entrar en esto [creación de contenido erótico] antes ha pasado por mi mente. Pero al mismo tiempo veo tantas mujeres de la industria que están realmente jodidas: tienen problemas con las drogas y los proxenetas. Debido a que llegué tarde, tuve una vida normal y sigo teniendo una vida normal y no permitiré que esto haga que mi vida sea anormal”, explicó a 'Daily Star' el 6 de octubre de 2022.