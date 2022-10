De piloto de carreras a OnlyFans: estuvo en bancarrota y ahora gana 20 mil dólares a la semana

Renee Gracie es una australiana de 27 años que encontró un negocio redituable en la plataforma de OnlyFans, justo como ha pasado con otras mujeres como Marie Temara o Lucy Banks.

Aunque el caso de la australiana es particular ya que, antes de entrar al mundo del entretenimiento para adultos, era una piloto de carreras del circuito V8 Supercars Down Under. Sin embargo, el poco apoyo que recibió la llevó a la bancarrota y el servicio de suscripción la ayudó a aliviar sus problemas económicos.

Renee Gracie dejó el ambiente “tóxico” del automovilismo por OnlyFans

En entrevista con 'TMZ', el 30 de diciembre de 2021, Renee Gracie contó que durante su carrera como piloto tuvo que enfrentar un ambiente machista, el cual incluso calificó de “tóxico”. De hecho, aunque estuvo en dos equipos importantes en el ramo, Paul Morris Motorsport y Dragon Motor Sport, ganó menos de 80 mil dólares en sus cinco años como piloto.

Esto porque, al no contar con el debido apoyo de la liga, la veinteañera tenía que buscar patrocinadores, pagar su seguro y otras necesidades del deporte, todo por sí misma.

"Me fui por muchas razones. Era un ambiente tóxico. Obviamente, era difícil para una mujer. Me trataron de manera diferente a todos los demás. En mi último año fue malo, no estaba compitiendo. Afortunadamente, tuve la suerte de que cuando dejé las carreras, mi base de fanáticos creció. Tenía más personas siguiéndome porque no estaba controlado por gerentes y patrocinadores y esas cosas".

A pesar de que la antigua piloto de carreras amaba correr porque tiene un espíritu muy competitivo; sus años en el automovilismo la llevaron a la bancarrota. Entonces tuvo que dejar el deporte que tanto amaba por una carrera que sí le diera los ingresos suficientes para sobreponerse y lo consiguió con OnlyFans.

"Realmente extraño esa presión estimulante y el impulso para ser siempre mejor. Por eso comencé a correr".

Renee Gracie generó miles de dólares en su primer día de OnlyFans

Sin dinero e inspirada en el consejo de un amigo, Renee Gracie decidió abrir su cuenta de OnlyFans. Al principio no tenía la confianza en sí misma para triunfar en la plataforma, pero lo comparó con las fotografías en bikini que ya subía en Instagram y, para su sorpresa, gozó de un éxito instantáneo.

“No sabía si tendría la confianza para hacer esto, pero pensé: 'Ya estoy semi haciendo eso en mi Instagram'. En las primeras 24 horas gané 24 mil, el mes siguiente fueron 70 mil y luego 80 mil. Fue un torbellino para mí, de no tener dinero y estar en la ruina pasé a tener montones de dinero”, contó Renee Gracie a 'Page Six' el 1 de mayo de 2022.

La expiloto de carreras tan solo esperaba generar dinero para pagar su alquiler de unos meses, pero al conseguir tantos miles de dólares en poco tiempo ni siquiera sabía en qué gastarlos. Recurrió a su padre, un administrador de empresas, para que la asesorara con el tema de impuestos e inversiones, así que además de considerarse una figura pública, también es empresaria.

“Además de hacer el contenido, el lado económico de las cosas ha sido lo más importante que he tenido que entender. Las repercusiones, cómo cambia tu vida, los impuestos, los fideicomisos, los contadores... todo lo relacionado con ganar dinero, pues antes solo había ganado el mínimo indispensable. Me convertí en alguien que tiene presencia en línea. No fue solo en línea, sino como mujer de negocios”, explicó Renee Gracie a 'Page Six' el 1 de mayo de 2022.