Las chicas ‘coquette’ conquistan Internet y desatan lluvia de memes: ¿todos queremos ser como ellas?

La tendencia ‘coquette’ ya no es exclusiva de la moda. Parece haberse apropiado de todo el Internet, incluyendo los memes, que, de manera creativa y con un toque de humor, dan cuenta de la obsesión que cientos de internautas tienen con este estilo de vestir.

¿Qué significa ‘coquette’?

Apenas bastaron unos días del 2024 para que el Internet encontrara una fijación con una tendencia: el estilo ‘coquette’.

Se trata de una moda que gira alrededor de elementos que tradicionalmente se asocian con la feminidad e infantilidad, como los corsets, olanes, vestidos, faldas, el color rosa, tonalidades pasteles y siluetas suaves. Y, sobre todo, moños, cientos y cientos de moños para adornar el cabello, ya sea suelto o peinado, o como detalles en las prendas.

Si bien este ‘trend’ ya se había hecho presente desde meses atrás, no fue sino hasta el año que corre que explotó con fuerza en redes sociales.

‘Vogue España’ señala en un reportaje de marzo de 2022 que “la tendencia ‘coquette’ trata de reclamar los personajes híper femeninos que han sido demonizados para devolverles su luz positiva”.

En ese sentido, Romney Ellen, una tiktoker que ha hecho de este su estilo característico, comentó a la revista:

“Es muy desagradable que usar calcetines con volantes y vestidos con mangas ‘puffy’ se haya sexualizado de la manera que se ha hecho. En el pasado, cuando a una chica le gustaban las cosas ‘básicas’ como el rosa, Starbucks o ‘Crepúsculo', se veía como algo negativo. Ahora estamos reclamando y celebrando todas esas cosas de las que se burlaron de nosotras en el pasado y me encanta que ocurra".



El mismo medio explica que, para la moda ‘coquette’ no hay edad, género, raza o sexualidad, pues, cualquiera que lo desee “puede formar parte de este fenómeno que se niega a sexualizar la inocencia”.

La ‘moda’ coquette’ terminó apropiándose de los memes

En los primeros días del 2024 fue más que evidente la manera en la que que esta tendencia dominó la conversación digital, alejándose incluso del terreno del estilo para llegar a otros ámbitos.

La tendencia ‘coquette’ inspiró cientos de memes en redes sociales. Imagen X (Twitter)



Con el estreno de ‘Igual que un ángel’, por ejemplo, cientos de internautas aseguraron que Kali Uchis había adentrado a Peso Pluma en su era ‘coquette’.

Pero no solo eso, el ‘trend’ inspiró cientos de memes. Si bien varios de ellos sí hacían referencia a las prendas femeninas y románticas, muchos otros se centraron en lo difícil que a algunas personas parecía adaptarla a su guardarropas.

Ya fuera por una brecha generacional o por la personalidad de los usuarios, muchos coincidieron en que el estilo no era para ellos.

Tampoco faltaron quienes, con memes, expresaron su confusión por el significado de ‘coquette’.

Para quienes aún no tienen claro a qué se refiere la moda, múltiples usuarios señalaron a los máximos referentes dentro la cultura latinoamericana, aunque en su momento no se les señalara como tal. Así, La Popis, María de Todos los Ángeles, Federica P. Luche, entre otras, resurgieron en medio de la conversación digital.

Tras la gran popularidad que ganó el término, surgieron otras variaciones, que consisten en agregar la terminación ‘ette’ a casi cualquier palabra.

Otros memes juegan con palabras o nombres propios que ya tenían una terminación parecida para convertirlos en ‘coquette’.

Con tan solo añadirles moños o colores rosas, una persona o cosa ya se suma a esta tendencia.

