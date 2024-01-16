Peso Pluma

¿Peso Pluma deja corridos ‘tumbados’ para convertirse en ‘coquette’? Nuevo estilo pop junto a Kali Uchis encanta a fans

Peso Pluma se alejó del regional mexicano y ahora “está en su era ‘coquette’”, por lo que miles de internautas le pidieron “disculpas” y lo ven con otros ojos.

Por:
Ericka Chavez.
Video ¿Peso Pluma es hijo de Adela Noriega? La teoría que tiene de cabeza al Internet

En Internet apenas estaba explotando la tendencia ‘coquette’ cuando Kali Uchis y Peso Pluma lanzaron una canción que revolucionó lo que sabíamos sobre el estilo. Al menos eso es lo que consideran cientos de internautas, según lo que han expresado en redes sociales.

Kali Uchis estrena canción con Peso Pluma, ‘Igual que un ángel’

El pasado 11 de enero, Karly-Marina Loaiza, mejor conocida como Kali Uchis, lanzó su álbum ‘Orquídeas’. La canción número 3 del disco presentó una colaboración con Peso Pluma titulada ‘Igual que un ángel’.

El tema es una balada pop que versa sobre una mujer angelical.

Hacia el minuto y medio, se escucha la voz de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante de corridos tumbados, entonar:

“Ya le juraron / amor y la fallaron / ojitos secos de todo lo que lloraron / pero ella no se rinde / sonríe aunque le duela / porque personas como ella ya no quedan”.

Con esta canción, el cantante de 24 años se alejó del regional mexicano, género que le abrió las puertas en la industria musical.

De inmediato, la colaboración entre Peso Pluma y Kali Uchis se volvió un éxito. Cinco días después de su estreno, ya acumula 8.9 millones de reproducciones en Spotify y más de 2.5 millones en Youtube.

Por si fuera poco, cientos de internautas han usado las redes sociales para comentar lo mucho que disfrutaron del tema.

Internautas aseguran que Peso Pluma “está en su era ‘coquette’ o ‘tumbette’

Fue precisamente a través de la conversación digital que cientos de usuarias de redes sociales afirmaron que, tanto por la letra como por el género de la canción, el mexicano estrenó “su era ‘coquette’”.

@sun.oli

gracias doble p por ser tumbette 🎀🍓#parati #fyp #fypage #🍓 #🎀 #kaliuchis #kali #pesopluma #tumbette #coquette #fypシ

♬ Igual Que Un Ángel - Kali Uchis & Peso Pluma


Otros, fueron un paso más allá y hasta ‘inventaron’ un nuevo estilo: el ‘tumbette’, que es la combinación de las palabras ‘tumbados’ y ‘coquette’, o ‘belicoquette’, derivación de ‘bélico’.

Peso Pluma "está en su era 'coquette'", según internautas.
Peso Pluma "está en su era 'coquette'", según internautas.
Imagen x (Twitter)


Como el sentido del humor nunca falta en las redes sociales, también hubo quienes rebautizaron a la ‘Doble P’ como ‘Peso Plumette’, fusionando el nombre del artista con el de la tendencia.

Peso Pluma "está en su era 'coquette'", según internautas.
Peso Pluma "está en su era 'coquette'", según internautas.
Imagen x (Twitter)


Sin importar el nombre con el que identificaron la más reciente colaboración de Peso Pluma, muchas mujeres coincidieron en algo: le “debían” una “disculpa” al cantante de corridos tumbados por haberlo despreciado por éxitos como ‘Ella baila sola’ o ‘La Bebé’:

“Juzgué antes de tiempo a Queso Crema”, “Lo juzgamos muy pronto”, “Fui dura contigo, Queso Crema”, “Kali Uchis arregló la carrera de Peso Pluma”, “Te juzgué mal, Peso Pluma, eres el más ‘coquette’”, “Esta es la razón por la que todos merecemos otra oportunidad”, “Se puso modo ‘Plumette de pave real’”, “Muchos le tiraban ‘hate’ solo porque no era su estilo de música (el regional)”.

¿Te gustó la colaboración de Kali Uchis con Peso Pluma?, ¿qué te pareció la era 'coquette' del músico mexicano?

Relacionados:
Peso PlumaMúsicaCancionesRedes SocialesPeso PlumaInternetTrending

