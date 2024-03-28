Mesera explota contra los clientes que dejan menos del 20% de propina y provoca debate en Internet

Video ¿Se debe dejar propina siempre? Internet debate si es responsabilidad del cliente o el patrón

Una mesera y usuaria de TikTok llamada Lilly ha causado revuelo en las redes sociales debido a sus exigencias con respecto a las propinas, pues estalló contra aquellos clientes de restaurantes que suelen dejar menos del 20% de lo que consumieron para esto.

El incidente se originó a raíz de un video que Lillie publicó sincerándose y exponiendo su opinión personal, el cual que posteriormente eliminó, donde instaba a los clientes a dejarle. Aunque para muchos esto puede parecer exagerado, la mesera presentó argumentos contundentes para respaldar su posición.

PUBLICIDAD

Los argumentos de la mesera que exige que no se le de menos de un 20% de propina

1. Comer en un restaurante es un privilegio, no un derecho

Según Lilly, si no puedes permitirte dejar una propina del 20%, entonces tampoco puedes permitirte comer fuera. Esta declaración provocó un debate sobre la percepción de los servicios de restaurante y la responsabilidad de los comensales.

Comer en restaurante Imagen Unsplash

2. El salario de la mesera: Responsabilidad vs. Realidad

La mesera reveló que su salario base es de sólo $3.63 dólares por hora (aproximadamente $62 pesos mexicanos al día). A menudo, los clientes argumentan que el restaurante debería pagarles un salario más alto, pero Lilly sostiene que esta no es la realidad para muchos empleados del sector de la hostelería.

Los negocios que emplean a personas que reciben propinas pueden pagar un mínimo de $2.13 dólares ($36.21 pesos aproximadamente) a sus empleados. Esto se permite siempre que puedan demostrar que las propinas de los clientes les permiten vivir dignamente.

Imagen Shutterstock

3. Estrategia de Precios en el Restaurante

Lilly explicó que el restaurante en el que trabaja ofrece comida a precios más bajos con la intención de que los clientes puedan dejar propinas adecuadas a los empleados. Esta estrategia es común en muchos restaurantes de Estados Unidos, sin embargo, muchos comensales no cumplen con el objetivo.

4. ¿No puedes dejar propina? No mereces comer fuera

La mesera fue tajante al afirmar que si un cliente no puede permitirse dejar una propina del 20%, entonces no merece salir a comer afuera. Su consejo fue: "Pide para llevar o ve al McDonald’s".

Propina Redondo, California. Imagen Twitter

5. Analogía con contratar una niñera

Lilly, quien también es madre soltera, comparó salir a comer fuera con contratar a una niñera. Según ella, si no puedes pagarle a alguien un salario completo, tampoco mereces el servicio.

6. La Importancia de la propina en Estados Unidos

En Estados Unidos, dejar una buena propina es una necesidad. Las meseras suelen esperar un mínimo del 20% por cada pedido que atienden, y si dejas menos, eres considerado un "tacaño".

PUBLICIDAD

Reacciones en Internet a la mesera que exige que le den más del 20% de propina

El video de Lilly generó opiniones divididas en línea. Algunos la apoyaron, mientras que otros la criticaron. La discusión sobre la compensación justa para los trabajadores de restaurantes continúa.

Se especula que la presión ejercida por los internautas y la viralización del video fue tal, que Lilly terminó arrepintiéndose y borrándolo, sin embargo ya había sido visto, compartido y replicado por varios sitios de Internet.

Lilly no es la única mesera que se atreve a alzar la voz sobre las propinas, pues otros meseros ya han tenido la misma queja en redes sociales y el debate sobre mejores condiciones de trabajo y librar a los comensales de la responsabilidad del salario de quienes prestan los servicios en los restaurantes, sigue siendo una constante.