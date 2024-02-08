"Sin propina, no hay servicio": reacción de mesera ante clientes desata debate en TikTok

Un video en la cuenta de TikTok @poorandhungry se hizo viral al exponer la respuesta de una mesera ante un cliente que no quería dar nada de propina y lo avisó de antemano en un restaurante.

¿Cómo fue el video de la mesera que desató debate en TikTok por su manera de reaccionar ante un cliente que no quería dejar propina?

La usuaria, identificada como $yd hizo un video en el que ella interpretaba tanto su rol de mesera como el de un cliente 'estándar', denunciando algo que ha sucedido en la vida real en múltiples ocasiones, por lo que inició diciendo: "Hola, bienvenidos a 'La memoria que ha sucedido en múltiples restaurantes en la vida real, realmente, muchas veces'".

La mesera comentó que al saber que no recibiría propina, envió a los comensales de regreso a la entrada delrestaurante para pedir la comida para llevar.

"Queremos que sepas de antemano que no damos propina, así que puedes darnos el servicio que necesites", dijo en su papel de cliente. "Absolutamente, déjeme comentarle que puede quedarse las aguas que tiene en frente, pero en los próximos 15 minutos más o menos, podría regresar al lugar del anfitrión y ordenar para llevar", expresó como mesera.



El argumento de la mujer era que tan sólo por sentarse a la mesa, el restaurante está ofreciendo el servicio de comedor y de atención, pero si no lo querían, podían pagar sólo por los alimentos. Es decir, si lo que pretendían era sólo pagar por comida, era lo que recibirían, sin ninguna consideración de servicio, ni siquiera el sentarse en una mesa con vajilla y cubiertos.

"Oh, ¿entonces porque no estamos dando propina ahora nos echan del restaurante?", pregunta el cliente. "La propina es su cargo por servicio para sentarse en el comedor y tener el servicio prestado. Si es sincero y nos hace saber que no quiere pagar por él y, creo que incluso dijo que no le importa el servicio, entonces podemos darle sólo el costo de la comida, que sería en un pedido para llevar", resolvió la mesera. "Entonces, ¿como no creo que deba pagar su salario, ni siquiera puedo comer aquí?", cuestionó el comensal. "Definitivamente, podemos satisfacer su solicitud de comida. Si no está abierto a tener servicio de mesa y no quiere pagar por el servicio de mesa, está totalmente bien, le prepararemos algo de comida y se la pondremos para llevar", manifestó la prestadora de servicios.



$yd continuó explicando que en el restaurante hay 45 minutos de espera para obtener una mesa en el comedor y a mucha gente le encantaría tener el gran servicio que ofrecen en esa área, no les molesta pagar por él, por lo que si no lo deseaba, lo más factible era pagar sólo el cargo por los alimentos y llevárselos, ya que ellos no podían entregar su servicio gratuitamente.

"Le daré 15 minutos, no hay prisa por salir, pero sí, el anfitrión puede encargarse de su orden de comida. Cuídese", se despidió.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el video en el que una mesera expresa cómo se trata a un cliente que no quiere dar propina?

El video, titulado: 'Nos ahorró mucho tiempo a los dos, pero no estoy segura de qué esperaban exactamente que viniera después', desató todo un debate en TikTok, ya que algunos de los usuarios aplaudieron el argumento de la joven, mientras que otros estaban de acuerdo en que la propina no es obligatoria.

"¿Creo que los restaurantes deberían dejar de dar propinas y pagar a sus empleados? Sí, 100%. ¿Daré una propina generosa hasta que eso pase? Sí, 100%", "Es una respuesta brillante, la propina es el cargo por el servicio", "Amo esto, sin propina, no hay servicio", "No, estoy del lado de los clientes con esto. Siguen siendo clientes que pagan", "A los que trabajan en un restaurante les han lavado el cerebro haciéndoles creer que las propinas son su salario real, el verdadero villano aquí son los restaurantes que pagan poco", "La propina no debe ser obligatoria", "No hay manera de que ningún gerente hubiera estado de acuerdo con esa respuesta", "Es ridículo, yo no echaría del lugar a alguien que no da propina", escribieron algunos.

El video cuenta con 788 mil reproducciones, 106 mil 'me gusta' y más de 3 mil comentarios en tan sólo 3 días.