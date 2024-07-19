Este guardia real sorprendió al mundo por ser amable con las personas: sus videos son virales

Video ¿Quién es Valentina? La mexicana “criada en Europa” que hizo enojar a todos los latinos

Peter Ellis, un joven soldado de la Guardia Real Británica en Horse Guards, ha llamado la atención tanto de los ciudadanos de Londres como de los miles de turistas que visitan año con año la capital inglesa.

La admiración por este vigilante surgió gracias a su notable amabilidad y su discreta, pero dulce, interacción con los vacacionistas y locatarios. En 2023, se hizo viral en TikTok un clip donde el atractivo guardia mostró su lado humano con un chico con síndrome de Down.

El video que lo catapultó a la fama muestra a Ellis rompiendo el protocolo de la gurdia real (que explica que los soldados tienen permitido gritar “abran camino para los guardias de la reina” en caso de que haya turistas delante de ellos, y también están autorizados para empujar al público, en caso de no acatar las indicaciones de no tocarlos).

El joven guardia hizo un pequeño, pero significativo, movimiento de su lugar para salir en la foto que un chico quería tomarse junto a él. Esta simple acción derritió el corazón de quienes vieron la grabación y lo catalogaron como un acto de consideración y humanidad.

A pesar de las estrictas reglas que rigen el comportamiento de los soldados de la Guardia Real, Peter Ellis demostró que hay espacio para la humanidad y la empatía.

Pero esta no es la única anécdota sobre Peter Ellis. En la red social china circula otro clip en donde una turista mexicana se pone a medio metro de distancia del soldado y simula darle un beso de lejos. Esta ocurrencia hizo sonreír al joven, que solo miraba de reojo a la ingeniosa señora.



Peter ha causado tal fascinación en TikTok que hay decenas de videos en donde él es el verdadero protagonista y se le puede ver desde sonriendo mesuradamente hasta besando a un caballo.

Peter Ellis, el soldado de la guardia real inglesa, conquistó Intetnet por su gran corazón

Su carisma le ha hecho merecedor de miles de mensajes en las redes sociales en donde los cibernautas elogian su gran calidad humana y sensibilidad.

Entre los comentarios hay desde muestras sinceras de cariño y profunda admiración hasta felicitaciones dirigidas a los padres de este guardia real.

“Me gusta este guardia porque tiene una conexión increíble con los caballos y muestra mucho respeto por el público. Sus padres deben estar muy orgullosos de él”.

“¡Soldado Ellis, eres un verdadero ejemplo de clase y respeto hacia tu nación! Eres un orgullo”.

“Estaría tan orgulloso si él fuera mi hijo. Quiero llorar cada vez que veo un video de él. Es un alma gentil”.



La personalidad amable de Ellis ha causado furor porque dista mucho de la de los otros guardias del Palacio de Buckingham. En general, estos soldados son famosos por su disciplina y su capacidad de mantenerse impasibles sin importar las provocaciones.

Son conocidos por su es

tricta conducta y por no permitir que los turistas se acerquen demasiado, pues a menudo han usado la fuerza para mantener el orden. Este estricto rigor ha sido motivo de numerosos videos virales que muestran su ruda interacción con el público.

En este contexto, las acciones de Peter Ellis son un evidente contraste, pero él ha demostrado que, incluso

dentro de las instituciones más estrictas, hay espacio para la amabilidad y el respeto mutuo.