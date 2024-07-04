En esta escuela pusieron a los alumnos a lavar los baños y trapear, ¿cómo reaccionaron los padres?

Video Maestra pone a bailar ‘Payaso de rodeo’ a sus alumnos en EU y parecen mexicanos... ¿o no?

Recientemente, en México las intensas lluvias han provocado una serie de problemas no solo en las calles, donde las inundaciones han sido frecuentes, también en instituciones educativas.

Un ejemplo de esto es la escuela secundaria Benemérito de las Américas, en la ciudad de Puebla, en donde el agua se metió a las aulas y eso dificultó el desarrollo normal de las actividades escolares.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, la supervisora Carolina Flores Brenes tomó una medida que causó polémica en redes sociales: ordenó a los estudiantes trapear el agua acumulada en el salón de clases y, además, limpiar los baños.

Imagen Shutterstock.



Esto generó indignación entre los padres de familia de los alumnos, quienes consideraron que esta tarea no era apropiada para sus hijos y que podrían enfermar por exponerse a condiciones insalubres.

En una entrevista al noticiero N+, una madre aseguró que los jóvenes fueron obligados a realizar estas labores sin previo aviso a los padres.

"Mi hijo me informó que la última vez que llovió no los dejaron salir y muchos se mojaron. No nos avisaron para que pudiéramos ir por ellos", señaló preocupada.



También mencionó que también limpiaron los baños sin ninguna medida higiénica adecuada, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades.

La decisión de la supervisora generó un intenso debate sobre las responsabilidades y los límites de las autoridades escolares.

Imagen Shutterstock.

Internet felicita a la supervisora

Mientras los padres argumentan que sus hijos asisten a la escuela para recibir educación y no para realizar tareas de intendencia que corresponden al personal de limpieza, en las redes sociales los cibernautas aplauden esta media y piden levantar un monumento en honor a la supervisora por formar a los alumnos y enseñarles disciplina.

“Que la pongan en un pedestal. Todo mi respeto, aplausos y admiración para esa supervisora”, “está bien que los haya puesto a trabajar para que se alivianen, felicidades a la educadora”, “ es lo mejor que le pueden enseñar a los chicos, buenos hábitos y disciplina”¸ "hay que promover una recompensa para la supervisora de esas personas necesita México para que esta generación de cristal se haga responsable de sus actos”, fueron algunas de las observaciones que se hicieron en las redes.



Entre las respuestas a esta situación, internautas que proponen que los padres de familia también ayuden con el aseo escolar, pues ellos son los responsables de no educar bien a los alumnos.

“ A los padres deberían de mandar hacer el aseo, si no quieren que sus hijos lo hagan, son deberes que desde chiquitos se les enseña, por eso hay tantos alumno irrespetuoso”, a los maestros, “deberían sancionar a los padres mejor, por los niños tan groseros que tienen”, “si en su casa no los educan, que los eduquen en la escuela”.