Hombre reta a brujas de TikTok a que le echen maldiciones y esto fue lo que le pasó

Video Tiene más de 100 muñecos Chucky y presume su colección en TikTok: los videos son aterradores

TikTok se ha convertido en un espacio donde diversas comunidades comparten sus intereses y habilidades. Entre estas destaca la de las brujas, quienes, además de hacer magia, leen el tarot y difunden hechizos.

Ethan Keiser, un conocido influencer de la red social, decidió poner a prueba la autenticidad de estas destrezas. En un video que publicó en su cuenta, además de afirmar que estas personas son un engaño, se ofreció como sujeto para recibir maldiciones y encantamientos, y así poder desmentirlas.

"Todas las brujas en TikTok son un fraude y las desafié a que me embrujaran para probar su magia", declaró en su video.

El reto fue rápidamente aceptado por este grupo. A partir de ese momento, Ethan comenzó a recibir cientos de videos en los que le lanzaban todo tipo de hechizos. Estos iban desde simples maldiciones verbales hasta rituales más elaborados que incluían la quema de papeles con su nombre escrito.

A pesar de los numerosos conjuros, la vida de Ethan continuó sin cambios, tal y como lo registró en su perfil, lo que lo llevó a dar un paso más allá en su experimento.

Decidido a llevar su prueba al siguiente nivel, contactó a una bruja mexicana que aseguró tener más de diez años de práctica ancestral.



Siguiendo las indicaciones de la hechicera, le envió un mechón de su cabello, una fotografía y una prenda de vestir. La mujer le aseguró que los efectos del maleficio se manifestarían en una semana, pero tras tres meses, Ethan no experimentó ningún cambio significativo.

“Esta bruja mexicana dijo que tenía más de 10 años de experiencia y me lanzó un embrujo. Le envié por correo todo lo que me pidió, incluido un mechón de mi cabello, una foto mía y una camisa”, afirmó Keiser en un clip en su cuenta de TikTok.



Ethan utilizó sus redes sociales para documentar todo el proceso.

"Me estoy sacrificando para mostrarles a todos que esto no tiene sentido. No quiero que gasten dinero en esta gente y sean estafados", comentó en uno de sus videos.



A pesar de su escepticismo y sus reiteradas pruebas, de acuerdo con el registro que llevó el influencer en su cuenta, varias brujas sostuvieron que sus hechizos no surtieron efecto porque Ethan podría ser un vampiro, una teoría que algunos consideraron inverosímil.

En el clip se pueden leer comentarios de los cibernautas que apoyan la teoría de las hechiceras.

“Él también es brujo y sabe cómo protegerse”, “Ninguna bruja sabe enviar brujería online, es una nueva técnica que nadie controla”.

Desde que lanzó el reto, Ethan se dedicó a subir varios videos sobre el tema, la mayoría en tono de burla hacia las personas que le enviaban conjuros.

En una de estas grabaciones, Ethan, en respuesta a un conjuro que le mandaron, se burla diciendo que debido a los sortilegios que le han hecho no sólo perdió su trabajo, sino que tuvo que regresar a casa de sus padres, y que ahora, para ganar dinero, se dedica a limpiar casas.



La historia de Ethan se volvió viral y atrajo tanto a incrédulos como a creyentes de lo sobrenatural. Su desafío generó un debate en línea sobre la autenticidad de la magia y la brujería.