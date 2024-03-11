TikTok

¿Mesera gana más de propinas en un día que el sueldo de un ingeniero? Revelación impacta en TikTok

La joven trabaja en Hooters y trabajó doble turno el día de su cumpleaños. Los usuarios de TikTok no podían creer cuánto ganó solamente con propinas.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video ¿Se debe dejar propina siempre? Internet debate si es responsabilidad del cliente o el patrón

La usuaria de TikTok Maripu Zafra, quien se gana la vida como mesera en la cadena de restaurantes Hooters en Miami, Estados Unidos, se volvió viral al revelar cuánto gana en tan sólo un día en su trabajo.

Muchos de los internautas que vieron el video reaccionaron asombrados e incluso uno de ellos, siendo ingeniero, aseguró que la mujer gana más que él.

El video que se volvió viral sobre la mesera que confiesa cuánto gana de propinas en un día

En la cuenta @mariangelzafra, la mesera subió un video en el que dio a conocer cuánto gana de propinas en un día en este empleo para el que se requiere de cumplir con cierta apariencia física, además de usar short y blusa escotada mientras se atiende a los clientes.

La mujer compartió también que dicho día era su cumpleaños y en el restaurante-bar deportivo se estila que durante su onomástico las trabajadoras usen una diadema y una banda de 'Happy birthday' en la cual los consumidores pueden engraparle las propinas.

Mariangela documentó cómo iba su 'recaudación' de cumpleaños en diferentes horas del día (a las 2, 4, 6 y 10 p.m.), en las que se pudo ir viendo cómo lucía cada vez más llena de billetes la banda.

@mariangelzafra

Mi cumpleaños version Hooter Girl 🦉🩷 #fyp #foryou #parati

♬ original sound - Maripu Zafra

Al final, la joven contó el dinero y reveló que en un sólo día ganó $1,114 dólares ($18 mil 938 pesos mexicanos aproximadamente): "Hoy fue un súper día".

La mesera realizó dos turnos en domingo, de las 11 de la mañana a las 11 de la noche, siendo un total de 12 horas trabajadas.

El video de tan sólo 30 segundos se volvió viral y ya cuenta con 8.7 millones de vistas, 1.1 millones de 'Me gusta' y más de 2 mil 100 comentarios.

Reacciones de los usuarios de TikTok al saber cuánto ganó la mesera de Hooters en un solo día de trabajo

Los internautas reaccionaron sorprendidos y hasta impactados cuando Mariangela reveló cuánto fue lo que sacó en tan solo 12 horas de trabajo, algo que no puede compararse a muchos empleos, y ahora ya todos quieren 'meserear' en Hooters igual que ella.

"¿Cómo trabajo en Hooters? jajaja", "Definitivamente sacaré un préstamo para operarme y me meteré a trabajar a Hooters", "Ceo que necesito ir a trabajar ahí", "Adiós ingeniería, hola trabajo en Hooters", "No creo que el negocio le deje todo ese dinero a la chica, me imagino que se quedan con un porcentaje", "Soy ingeniero y gano mucho menos que ella", "No debí estudiar, sino juntar para operarme y trabajar ahí", "Omg! y yo metida en restaurantes latinos", "Dejaré la Universidad", "Nos vamos a trabajar a Hooters", "1/3 de lo que hago en un año en México", escribieron algunos.
¿Tú qué opinas?

