Mexicano cancela su boda porque su novia no quiso ser la madrastra de sus hijos: desata debate

James Flores, un joven originario de Nuevo León, Monterrey (México) tenía planeado celebrar su matrimonio con su novia, pero tomó la decisión de cancelarlo después de que su futura esposa rechazara la idea de convertirse en madre de sus tres hijos.

Esta determinación personal se hizo viral en internet luego de que James publicara en su cuenta de Facebook que traspasaba el evento (para recuperar algo de la inversión) que le costó 86 mil pesos mexicanos (unos 4mil 800 dólares aproximadamente) programado para el 16 de octubre de 2021, en 60 mil pesos mexicanos (3 mil 400 dólares).

James decidió traspasar su boda para recuperar algo de la inversión. Imagen Facebook @jamesfloresmxxx



El anuncio además de generar interés por las parejas que quería aprovechar la oferta despertó la curiosidad de los cibernautas por saber por qué razón se había deshecho el compromiso.

En los comentarios se puede leer que algunos usuarios cuestionan la decisión:

“Lo verdaderamente importante es saber por qué no se casa EXIJO STORY TIME”, “Quiero conocer la historia primero”, “Lo compro (el paquete de bodas) con tal de saber qué pasó”, “Quiero saber el chisme”, “Alguien cómpreselo para que nos cuente por qué canceló”, son algunas de las respuestas que se ven en la publicación.

James logró concretar la venta del paquete de bodas. Imagen Facebook @jamesfloresmxxx

¿Por qué canceló la boda?

Junto al aviso, James reveló un video en el advirtió a los internautas que no hablaría de la cancelación del matrimonio hasta que se concretara la venta del paquete.

“Todo mundo me está preguntando por qué no habrá boda, obviamente hice una publicación en Facebook pero creo que se interesan más por la historia… sí lo voy hacer, sí lo voy hacer pero no ahorita. Ya que se venda el paquete, ya que pasé todo esto lo haré”.



Una vez que James consiguió que le compraran el paquete y completó la transacción de venta, grabó un clip en donde además de felicitar a los futuros esposos y darle el consejo de “que no se peleen”, reveló la verdadera causa de la ruptura con su expareja.

James compartió su decisión de esperar a la mujer que esté dispuesta a aceptar y amar a sus hijos como propios. Para él, la prioridad absoluta son sus hijos, y está dispuesto a continuar como soltero hasta encontrar a la persona adecuada con quien formar una familia completa.

“Mucha gente quería saber mi historia, no quería platicárselas pero como quieren saber les voy a dar el gusto. La verdad amo a la que iba a ser mi futura esposa, de hecho, yo estaba muy enamorado. “Yo tengo tres hijos aparte, busco una mamá que los quiera y desgraciadamente ella no me apoyaba con ellos, no les daba la atención que yo como padre quería ver y pues si no los quiere yo no me puedo casar con ella”.



También explicó que la cancelación fue algo doloroso pero necesario, pues su prioridad es asegurar el bienestar y la atención adecuada para sus hijos.

“Lo siento mucho, la quiero, la amo y la respeto pero como mamá no es la persona que yo quiero. Mis hijos son primero, prefiero quedarme como papá soltero. Dios me dará una esposa y si no pues no pasa nada yo soy feliz con mis hijos”, sentenció el usuario de la red social.



Reconoció que su exnovia es una persona buena, pero no cumplía con sus expectativas como futura madre de sus pequeños.

La historia de James generó diversas opiniones entre los usuarios. Algunos apoyaron firmemente su decisión de priorizar el bienestar de sus niños, mientras que otros cuestionaron si estaba buscando una compañera de vida o simplemente una niñera.

“Es que no tiene por qué ser la mamá, obvio si te ama estará contigo y verá por ellos pero no es obligación”, “Los niños tienen su mamá, ella hace el papel de tu esposa y una amiga para ellos, NO su niñera ni su madre, qué bueno que no se casó contigo”, “Son tus hijos, no de ella. Únicamente, ella tendría que respetar esa parte, y listo. ¡No es obligatorio quererlos como de ella! Sorry”, “Una cosa es una esposa y otra una mamá. Y ella está en su derecho de decir que no quiere cargar con la responsabilidad de criar a tus hijos”, son algunos puntos de vista que los usuarios le hicieron saber a James.



Sin embargo, estuvieron de acuerdo con él y hasta lo felicitaron por haber tomado esa difícil decisión y haber puesto por encima de todo a sus hijos.

“Bien por ti, primero tu hijos”, “Muchas felicidades por tu buena decisión, a veces, por querer a nuestro lado alguien que nos quiera pasamos por alto el bienestar de nuestros hijos”, “Si no quiere tus hijos, tampoco te quiere a ti”, “Si alguien te AMA, amará a tus hijos también”, fueron algunas muestras de apoyo para James.



El caso de James generó diversas opiniones en las redes sociales, su historia resonó profundamente y puso sobre la mesa varios temas importantes como la paternidad responsable, el compromiso en las relaciones familiares, el derecho a decidir si quieres hacerte cargo de algo que no es tu responsabilidad así como tomar una difícil decisión para un bien mayor para ambos integrantes de la pareja.

¿Qué opinas sobre este caso? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?.