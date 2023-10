Estos son los momentos más bizarros que nos dejó el eclipse solar: usaron cervezas para verlo

El pasado 14 de octubre se hicieron tendencia en Internet las palabras " eclipse anular solar" , debido a que uno de estos podría ser visto en distintas ciudades de Estados Unidos, México, América Central y del Sur.

Dicho fenómeno que ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol hace que el cielo se oscurezca de manera breve y también provoca el famoso 'anillo de fuego', el cual es un espectáculo único en su tipo.

Los expertos en el tema remarcaron días antes de su llegada que los espectadores debían proteger sus ojos de manera imprescindible para ver el eclipse, pues observarlo sin protección de manera prolongada podría resultar en extremo peligroso para la vista debido a la intensa luz solar.

Invitaron a todos a utilizar gafas de eclipse solar certificadas para evitar daños oculares, pero a pesar de esto, algunos usuarios en TikTok compartieron que captaron escenas inusuales de personas que hicieron todo lo contrario a lo recomendado y provocaron risas en redes.

Personas observan mal el eclipse solar de 2023 y se vuelven memes en TikTok

Miles de personas no pudieron conseguir los famosos lentes para el eclipse y utilizaron otros objetos para ver dicho suceso con el fin "proteger sus ojos". Por ejemplo, al siguiente hombre se le ocurrió sujetar un envase vacío de una caguama para apreciar éste espectáculo.

El momento fue grabado por Jesús Morales (@eldeione) y lo publicó bajo el título "La NASA lo está buscando", haciendo referencia a que su amigo hizo algo "ingenioso con lo que tenía a la mano".

Dicho clip obtuvo más de 2 millones de vistas y así reaccionaron los usuarios de la red social.

"La gente que gasta en lentes para ver el eclipse es porque quiere JAJAJA", "Puedes cuestionar sus métodos pero no sus resultados", "Por algo le dicen maestro albañil, sacó la poderosa caguama multiusos", "Genio", "El verdadero "usé el 100 por ciento de mi capacidad cerebral", "No le ganó la pobreza a este sujeto",o "Tecnología de la NASA", fueron algunos de ellos.



Por otro lado, un joven mexicano quedó impactado al captar a una mujer observando el eclipse solar sin ningún tipo de protección, lo cual además de hacer reír a todos, también esparció preocupación.

"No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que quedó ciega", "Me dolieron los ojos al ver este video", "Qué valiente, seguro se queda con vista", "No tuvo nada de miedo", "Hasta posa para verlo jaja, no puedo con tanto", "Yo hice eso y ahora me arrepiento", "¿Por qué el que graba no ayuda?", "Si fui, me duele la cabeza pero lo importante es que vi un eclipse", "Yo era esa", resultaron ser los más destacados.



Algo que también se volvió tema de conversación en redes fue cuando usuarios afirmaron que dañaron las cámaras de sus celulares por tomar fotos y grabar videos de manera directa con ellos, así como le pasó a @andyinventor.

El hombre latino reveló que a pesar de que su aplicación de cámara quedó vibrando por una hora el resultado valió la pena, puesto que capturó el eclipse en su mayor esplendor.

Su tiktok con más de 800 mil vistas generó un debate porque aquellos que comentaron su material expresaron que hicieron lo mismo que él y sus móviles están en perfectas condiciones, por lo cual sospecharon que estaba mintiendo.

"Jaja no mienta amigo. Yo hice un video (que está en mi perfil) del eclipse con el 13 Pro Max y 0 daños, e hice varias tomas", "No creo, yo hice las toma Apple 13 y todo normal","Mi redmi 10 aguantó bien", "Puras mentiras", "Justo se queda vibrando un rato y ya, no es un daño permanente", "Di la verdad, solo pasa con los nuevos iPhones" y "Si no hay pruebas no te creo, sorry".



¿Cuál de todos estos videos de te causó más gracia? Dinos en los comentarios.

