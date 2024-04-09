El eclipse solar total también se pudo escuchar gracias a este aparato mexicano: ¿Cómo funciona?

Video “El día se hizo noche”: Así se vio el impresionante eclipse solar total del 8 de abril

El pasado 8 de abril, por fin se pudo ver el tan esperado eclipse total de Sol en América del Norte. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) querían que las personas ciegas o con debilidad visual también lo disfrutaran, por ello crearon Miimdam. Te explicamos qué es exactamente.

Miimdam: El aparato mexicano que hizo audible el eclipse solar

El instrumento, ideado por miembros del Instituto de Astronomía de la UNAM, captura las ondas infrasónicas generadas durante el eclipse y las convierte en sonido que puede ser captado por el oído humano. Es decir, las personas que no pueden ver son capaces de escuchar cómo la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

"Desarrollamos un dispositivo transensorial para que personas débiles visuales o personas con ceguera total pudieran tener la capacidad de tener un eclipse total y sentirlo de una forma diferentes", fue lo que dijo Luis Carlos Álvarez, quien participó en su creación.



El pasadoo 3 de abril, en el portal UNAM Global se reveló toda la información al respecto y se enfatizó que fue bautizado Miimdam en honor al pueblo o'dam, cuyo significado es "luz que se escucha".

También se explicó que, si bien Miimdam es un avance tecnológico importante, fue creado basándose en LightSound, un artefacto creado por la Universidad de Harvard para que las personas con debilidad visual experimentaran el eclipse solar de 2017. Sin embargo, se señaló que el invento mexicano era diferente, ya que tenía mejoras significativas, como el bajo costo en comparación con el mencionado anteriormente.

"Nos dimos a la tarea de elaborar uno diferente, el cual en numerosos aspectos es mejor, como en la calidad del sonido, pues el que tomaron como base termina como un pitido que, luego de unos minutos, resulta molesto porque es demasiado agudo".

¿Cómo funciona Miimdam, el aparato que permite escuchar un eclipse?

El aparato está compuesto por un sensor de presión, un procesador de señal y un altavoz. El sensor de presión capta las ondas infrasónicas generadas durante el eclipse, y el procesador de señal las convierte en señales eléctricas. Estas señales son enviadas al altavoz, que las convierte en sonido audible.

Miimdam permite a los investigadores estudiar las ondas infrasónicas generadas durante el eclipse y obtener información valiosa sobre el fenómeno.

Los creadores del aparato explicaron que este fue utilizado el 8 de abril y su peculiar sonido se escuchó en las Islas de Ciudad Universitaria mediante bocinas para que las personas con problemas visuales también fueran partícipes del eclipse y pudieran escuchar este evento como nunca antes se había hecho.

Algo destacable es que Miimdam es un aparato libre, lo que significa que no está a la venta y las personas lo pueden construir con sus propias manos, ya que en la misma página de UNAM Global se encuentran los archivos PDF con el instructivo y los materiales que se necesitan.



