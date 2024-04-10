Vieron el eclipse sin protección y ahora tienen las pupilas 'deformes': ¿qué les pasó en los ojos?

Video El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver

El eclipse solar del pasado 8 de abril de 2024 fue un evento astronómico esperado con gran expectación en todo México. Miles de personas se prepararon para presenciar y documentar este fenómeno único. Sin embargo, para algunos, la experiencia aparentemente terminó de manera inesperada y preocupante.

¿Qué le pasó a los internautas que vieron el ecplipse sin protección?

Una joven internauta decidió observar el eclipse solar sin protección ocular, lo que desencadenó una aparente reacción alarmante en sus ojos. Aunque el evento astronómico era cautivador, requería precauciones especiales para evitar daños en la vista.

A pesar de las advertencias sobre la necesidad de usar lentes especiales para proteger los ojos durante el eclipse, algunos usuarios optaron por presenciarlo sin ninguna medida de seguridad. Como resultado, varios internautas comenzaron a compartir videos mostrando los efectos del eclipse en sus pupilas, lo que generó preocupación entre la comunidad en línea.

Uno de los videos más impactantes fue compartido por la usuaria Majasoga en TikTok. En el video, titulado "Pov: el eclipse quedó inmortalizado en uno de tus ojos", se muestra una pupila dilatada como resultado de la exposición directa al eclipse solar.

¿Cómo reaccionaron en TikTok al ver el video de la internauta que mostró cómo quedó su pupila después del eclipse?

El video de Majasoga ha acumulado más de 1.2 millones de reproducciones y ha generado una gran cantidad de respuestas, muchas de las cuales instan a la joven a buscar atención médica de inmediato.

Aunque la usuaria aseguró no experimentar dolor ni pérdida de visión en el ojo afectado, la preocupación por su salud persiste entre los usuarios.

Daño ocular después del eclipse Imagen Unsplash

Si bien no se puede afirmar con certeza si los efectos observados están directamente relacionados con la observación del eclipse solar, varios usuarios han compartido experiencias similares en línea. La mayoría de estos relatos destacan la importancia de seguir las precauciones recomendadas al presenciar eventos astronómicos de esta naturaleza.

Ante situaciones como esta, es fundamental recordar la importancia de proteger los ojos durante la observación de eclipses solares y otros fenómenos astronómicos