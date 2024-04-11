¿Por qué encendieron la 'Máquina de Dios' el mismo día del eclipse? Preocupa a conspiracionistas

Video El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) es el acelerador de partículas más potente del mundo. También es llamado la 'Máquina de Dios', se ubica en la frontera entre Francia y Suiza y fue activado por un equipo de científicos el pasado 8 de abril. Curiosamente, esta fecha coincidió con el eclipse solar total que fue visible en diferentes partes de Estados Unidos, Canadá y México.

La elección de activar el LHC en este día no se debe al evento astronómico, sino más bien a un calendario de experimentos que ya se había dado a conocer por algunos medios de difusión.

Aunque los habitantes de Norteamérica estuvieron pendientes del oscurecimiento del día debido al eclipse, los científicos tomaron esta decisión basándose en razones científicas y operativas.

¿Por qué activaron la 'Máquina de Dios' el 8 de abril?

1. Reinicio tras la crisis energética

El LHC fue apagado en 2022 debido a la crisis energética en Europa. Ahora, tras la introducción de los primeros haces de partículas el 11 de marzo, decidieron reactivarlo. Las expectativas para 2024 son altas, y la atención se centra en la producción de luminosidad mediante colisiones protón-protón. El objetivo es lograr una acumulación de luminosidad sin precedentes.

Acelerador de partículas LHC o 'Máquina de Dios' Imagen CERN

2. Búsqueda de partículas invisibles

El experimento en el LHC tiene como objetivo hallar partículas invisibles, específicamente la materia oscura. Se cree que esta materia oscura alimenta al universo de forma desconocida hasta el momento. Dentro del colisionador, los protones (partículas diminutas con una masa importante) se aceleran hasta alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Cuando chocan entre sí, los científicos tienen la oportunidad de estudiar partículas que normalmente no pueden ver. Este proceso ofrece información crucial para entender las reglas básicas que controlan el universo.

Entonces, ¿no tuvo nada que ver el eclipse con que encendieran la 'Máquina de Dios'?

El LHC se activó en un día astronómicamente relevante, pero su propósito va más allá de la coincidencia con el eclipse solar. Los científicos buscan desentrañar los misterios de la materia oscura y avanzar en nuestra comprensión fundamental del cosmos.

El 8 de abril estaba marcado en el calendario desde hacía mucho tiempo, y no se trata de ningún tipo de conspiración, ni razones místicas relacionadas con el eclipse.

A pesar de todo esto, los científicos del CERN sí aprovecharon las condiciones que les brindó el eclipse para llevar a cabo experimentos específicos que requieren condiciones especiales.

Durante este evento astronómico, la radiación cósmica que normalmente interfiere con las mediciones del LHC disminuye temporalmente, lo que permite obtener datos más precisos y detallados.

La alineación de los astros durante un eclipse total de Sol puede tener efectos interesantes en la física de partículas, lo que hace que este tipo de eventos sean momentos propicios para realizar experimentos que podrían arrojar nueva luz sobre fenómenos aún no comprendidos por la ciencia.

La combinación de la potencia del LHC y las condiciones excepcionales durante un eclipse solar ofrece una oportunidad única para explorar aspectos desconocidos del universo y avanzar en el conocimiento científico.

Los científicos del centro de investigación europeo esperan obtener información valiosa sobre la física de partículas y el comportamiento del universo en condiciones extremas.

Con las nuevas investigaciones que comenzaron, el LHC se acerca cada día más a develar los secretos de nuestra existencia y el funcionamiento del cosmos.