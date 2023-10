Mujer se queja por no encontrar trabajo a pesar de tener 3 carreras: “Los títulos universitarios son un fraude”

Seguramente habrás escuchado de tus padres o algún amigo mayor que anteriormente se tenía la creencia de que un título universitario era suficiente para tener un buen empleo que te permitiera mantenerte, ahorrar y tener algunos lujos, situación que ha cambiado completamente en los últimos años.

TIkToker se queja porque está desempleada y estudio tres carreras

Esta situación la está pasando la tiktoker ‘Ser Consciente’, quien recientemente usó la red social para compartir que está desempleada, ya que a pesar de haber estudiado tres carreras, las oportunidades laborales son escasas.

“Los títulos universitarios son un fraude”, escribió sobre su video, donde explicó su extensa experiencia en diversas carreras.

“No soy imbécil, soy honesta. Tengo tres carreras universitarias, turismo, derecho y nutrición, en las que tres entre las diez mejores de la promoción de distintas universidades. Habló varios idiomas, tengo años de experiencia en voluntariado, muchos años y muchas personas a las que ayudé como asesora jurídica”, expresó.



La tiktoker expresó que ha mandado “miles” de currículums a distintas organizaciones internacionales, para las que se siente “sobrecalificada” y tiene muchísima experiencia, pero cree que ha sido su edad lo que la está limitando.

“Va a llegar un momento en que no va a ser suficiente todo el dinero que invirtamos en un título o en otro. ¿Cómo no lo ve la sociedad? ¿Cómo no lo ve? En fin, ¿qué hago para distinguirme? ¿Para diferenciarme un poco en mi currículum? La verdad es que pierdo las esperanzas”, dijo.

TikToker recibe apoyo de internautas tras confesar que no consigue trabajo

Después de que su video se hizo viral, Susana recibió el apoyo de los internautas en la red social, quienes comenzaron a darles consejos para que salga pronto del desempleo.

“Cuando eres joven te piden experiencia y cuando la tienes ya no te quieren por la edad”, “¡Es extraño” Pero, la aptitud es una condición necesaria, pero no suficiente”, “Estoy de acuerdo contigo, los títulos solo son otro negocio más”, “Estudia algún lenguaje de programación”, “No te sientas mal, a los jóvenes nos dicen que no tenemos experiencia y que no valemos”, “Lo más importante es tener contactos”, “El problema es que en muchas culturas nos meten en la cabeza que un título universitario tendrás la vida resuelta y no es verdad” y “Señora no me asuste, yo aquí luchando por sacar mi título”; fueron algunos de los textos que recibió.



¿Qué opinas sobre la situación de Susana? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.