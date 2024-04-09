Eclipse Total de Sol 2024

Eclipse solar: ¿Te dolió la cabeza o sentiste cansancio luego de verlo? Especialistas explican la razón

Después de ver el eclipse solar del 8 de abril de 2024, algunas personas experimentaron diferentes síntomas en su salud y la explicación de éstos tiene una base científica, más que la de tan sólo haber visto el fenómeno astronómico sin la protección adecuada

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver 

El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 fue un evento astronómico que dejó a muchos espectadores maravillados mientras observaban cómo la luna se interponía entre la Tierra y el sol, sumiendo momentáneamente a la región en una oscuridad inusual. Sin embargo, para algunas personas, este fenómeno celestial también trajo consigo una experiencia menos placentera: dolor de cabeza y cansancio.

Sensibilidad extrema, cambios de humor, náuseas y hasta dolor de ojos fueron algunos otros de los síntomas menos comunes que se experimentaron ante dicho fenómeno.

FORT WORTH, TEXAS - APRIL 8: The solar eclipse is seen on April 8, 2024 in Fort Worth, Texas. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. (Photo by Ron Jenkins/Getty Images)
FORT WORTH, TEXAS - APRIL 8: The solar eclipse is seen on April 8, 2024 in Fort Worth, Texas. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. (Photo by Ron Jenkins/Getty Images)
Imagen Ron Jenkins/Getty Images

¿Por qué a algunas personas les dolió la cabeza o sintieron cansancio después del eclipse solar?

PUBLICIDAD

Durante un eclipse, nuestro entorno experimenta una serie de transformaciones, algunas evidentes (como el descenso de la temperatura) y otras más sutiles, que pasan desapercibidos para muchos.

Muchas personas afirman que durante un eclipse, la energía cósmica en movimiento afecta a aquellos que son particularmente receptivos. Sin embargo, ¿por qué algunas personas experimentan dolor de cabeza durante o después de un Eclipse Solar?

La respuesta se encuentra en la gravedad. Aunque pocos lo saben, durante un eclipse, la gravedad experimenta fluctuaciones momentáneas.

Más sobre Eclipse Total de Sol 2024

¿Por qué encendieron la 'Máquina de Dios' el mismo día del eclipse? Preocupa a conspiracionistas
3 mins

¿Por qué encendieron la 'Máquina de Dios' el mismo día del eclipse? Preocupa a conspiracionistas

Cultura Pop
Eclipse solar: ¿Por qué a algunas personas les duelen los ojos luego de verlo? Señales de alarma
2 mins

Eclipse solar: ¿Por qué a algunas personas les duelen los ojos luego de verlo? Señales de alarma

Cultura Pop
El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver 
0:55

El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver 

Cultura Pop
El eclipse solar total también se pudo escuchar gracias a este aparato mexicano: ¿Cómo funciona?
2 mins

El eclipse solar total también se pudo escuchar gracias a este aparato mexicano: ¿Cómo funciona?

Cultura Pop
Eclipses que coincidieron con tragedias y otros fenómenos naturales: causaron pánico
4 mins

Eclipses que coincidieron con tragedias y otros fenómenos naturales: causaron pánico

Cultura Pop
Los mejores memes del eclipse solar: desde 'sacrificios' hasta convertirse en un nahual
2 mins

Los mejores memes del eclipse solar: desde 'sacrificios' hasta convertirse en un nahual

Cultura Pop
¿No entendían lo que pasaba? Así reaccionaron los animales al impactante eclipse solar 
0:50

¿No entendían lo que pasaba? Así reaccionaron los animales al impactante eclipse solar 

Cultura Pop
Así reaccionaron los animales al eclipse: signos de que afectó a tu mascota
3:58

Así reaccionaron los animales al eclipse: signos de que afectó a tu mascota

Cultura Pop
Las mejores fotos y videos del eclipse solar: captaron la majestuosidad del fenómeno astronómico
2 mins

Las mejores fotos y videos del eclipse solar: captaron la majestuosidad del fenómeno astronómico

Cultura Pop
“El día se hizo noche”: Así se vio el impresionante eclipse solar total del 8 de abril 
0:57

“El día se hizo noche”: Así se vio el impresionante eclipse solar total del 8 de abril 

Cultura Pop

Cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra, sus atracciones gravitatorias interactúan de manera singular. Por unos breves segundos, la fuerza gravitatoria de la Luna y el Sol se suma a la de la Tierra, creando una especie de "tirón hacia arriba". Este contrarresta momentáneamente la gravedad terrestre, y es aquí donde radica la clave.

Imagen Shutterstock

Este cambio gravitatorio puede afectar a algunas personas de diversas maneras, provocando en ellas desequilibrio y mareo, dolor de cabeza (la tensión en el sistema circulatorio y la adaptación del cuerpo a esta variación pueden manifestarse de esta manera), cansancio, náuseas y cambios emocionales o de humor (debido, también, a la influencia gravitatoria).

Dolor de cabeza
Dolor de cabeza
Imagen Unsplash


Aunque la mayoría de nosotros no percibimos directamente estas fluctuaciones gravitatorias, el universo sigue sorprendiéndonos con su complejidad.

Otras razones para experimentar dolor de cabeza y cansancio durante un eclipse

Fotoceratitis y daño ocular

Durante un eclipse solar, la intensa luz del sol se filtra a través de la luna y llega a nuestros ojos. Si observamos el eclipse sin la protección adecuada, nuestros ojos pueden sufrir daños. La fotoceratitis, una inflamación de la córnea causada por la exposición a la radiación ultravioleta, puede manifestarse con dolor y malestar. Aunque no todos experimentan esto, es crucial proteger los ojos con gafas especiales diseñadas para bloquear los rayos dañinos.

PUBLICIDAD

Deshidratación e insolación

La emoción de presenciar un eclipse puede llevar a las personas a permanecer al aire libre durante períodos prolongados. La exposición al sol sin suficiente hidratación puede provocar deshidratación y cansancio. La combinación de calor, la concentración en el evento y la falta de líquidos puede afectar nuestro bienestar general.

Tensión y estrés

La anticipación de un evento astronómico como un eclipse puede generar tensión y estrés. Estas emociones pueden manifestarse en forma de dolor de cabeza. Nuestra mente y cuerpo están interconectados, y las emociones pueden afectar nuestra salud física.

Personas sufrieron dolor de cabeza después de un eclipse
Personas sufrieron dolor de cabeza después de un eclipse
Imagen Unsplash


Si después del eclipse sigues experimentando dolor de cabeza o cansancio, considera relajarte y descansar más de lo usual, hidratarte y ya, si persisten los síntomas, acudir a un médico.

Y recuerda la próxima vez que observes un eclipse, que no solo estás viendo un espectáculo celestial, sino también sintiendo las sutiles danzas de la gravedad.


Relacionados:
Eclipse Total de Sol 2024Eclipse SolarCiencia