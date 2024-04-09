Eclipse solar: ¿Te dolió la cabeza o sentiste cansancio luego de verlo? Especialistas explican la razón
Después de ver el eclipse solar del 8 de abril de 2024, algunas personas experimentaron diferentes síntomas en su salud y la explicación de éstos tiene una base científica, más que la de tan sólo haber visto el fenómeno astronómico sin la protección adecuada
El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 fue un evento astronómico que dejó a muchos espectadores maravillados mientras observaban cómo la luna se interponía entre la Tierra y el sol, sumiendo momentáneamente a la región en una oscuridad inusual. Sin embargo, para algunas personas, este fenómeno celestial también trajo consigo una experiencia menos placentera: dolor de cabeza y cansancio.
Sensibilidad extrema, cambios de humor, náuseas y hasta dolor de ojos fueron algunos otros de los síntomas menos comunes que se experimentaron ante dicho fenómeno.
¿Por qué a algunas personas les dolió la cabeza o sintieron cansancio después del eclipse solar?
Durante un eclipse, nuestro entorno experimenta una serie de transformaciones, algunas evidentes (como el descenso de la temperatura) y otras más sutiles, que pasan desapercibidos para muchos.
Muchas personas afirman que durante un eclipse, la energía cósmica en movimiento afecta a aquellos que son particularmente receptivos. Sin embargo, ¿por qué algunas personas experimentan dolor de cabeza durante o después de un Eclipse Solar?
La respuesta se encuentra en la gravedad. Aunque pocos lo saben, durante un eclipse, la gravedad experimenta fluctuaciones momentáneas.
Cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra, sus atracciones gravitatorias interactúan de manera singular. Por unos breves segundos, la fuerza gravitatoria de la Luna y el Sol se suma a la de la Tierra, creando una especie de "tirón hacia arriba". Este contrarresta momentáneamente la gravedad terrestre, y es aquí donde radica la clave.
Este cambio gravitatorio puede afectar a algunas personas de diversas maneras, provocando en ellas desequilibrio y mareo, dolor de cabeza (la tensión en el sistema circulatorio y la adaptación del cuerpo a esta variación pueden manifestarse de esta manera), cansancio, náuseas y cambios emocionales o de humor (debido, también, a la influencia gravitatoria).
Aunque la mayoría de nosotros no percibimos directamente estas fluctuaciones gravitatorias, el universo sigue sorprendiéndonos con su complejidad.
Otras razones para experimentar dolor de cabeza y cansancio durante un eclipse
Fotoceratitis y daño ocular
Durante un eclipse solar, la intensa luz del sol se filtra a través de la luna y llega a nuestros ojos. Si observamos el eclipse sin la protección adecuada, nuestros ojos pueden sufrir daños. La fotoceratitis, una inflamación de la córnea causada por la exposición a la radiación ultravioleta, puede manifestarse con dolor y malestar. Aunque no todos experimentan esto, es crucial proteger los ojos con gafas especiales diseñadas para bloquear los rayos dañinos.
Deshidratación e insolación
La emoción de presenciar un eclipse puede llevar a las personas a permanecer al aire libre durante períodos prolongados. La exposición al sol sin suficiente hidratación puede provocar deshidratación y cansancio. La combinación de calor, la concentración en el evento y la falta de líquidos puede afectar nuestro bienestar general.
Tensión y estrés
La anticipación de un evento astronómico como un eclipse puede generar tensión y estrés. Estas emociones pueden manifestarse en forma de dolor de cabeza. Nuestra mente y cuerpo están interconectados, y las emociones pueden afectar nuestra salud física.
Si después del eclipse sigues experimentando dolor de cabeza o cansancio, considera relajarte y descansar más de lo usual, hidratarte y ya, si persisten los síntomas, acudir a un médico.
Y recuerda la próxima vez que observes un eclipse, que no solo estás viendo un espectáculo celestial, sino también sintiendo las sutiles danzas de la gravedad.