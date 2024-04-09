Eclipse solar: ¿Te dolió la cabeza o sentiste cansancio luego de verlo? Especialistas explican la razón

Video El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver

El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 fue un evento astronómico que dejó a muchos espectadores maravillados mientras observaban cómo la luna se interponía entre la Tierra y el sol, sumiendo momentáneamente a la región en una oscuridad inusual. Sin embargo, para algunas personas, este fenómeno celestial también trajo consigo una experiencia menos placentera: dolor de cabeza y cansancio.

Sensibilidad extrema, cambios de humor, náuseas y hasta dolor de ojos fueron algunos otros de los síntomas menos comunes que se experimentaron ante dicho fenómeno.

FORT WORTH, TEXAS - APRIL 8: The solar eclipse is seen on April 8, 2024 in Fort Worth, Texas. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. (Photo by Ron Jenkins/Getty Images) Imagen Ron Jenkins/Getty Images

¿Por qué a algunas personas les dolió la cabeza o sintieron cansancio después del eclipse solar?

Durante un eclipse, nuestro entorno experimenta una serie de transformaciones, algunas evidentes (como el descenso de la temperatura) y otras más sutiles, que pasan desapercibidos para muchos.

Muchas personas afirman que durante un eclipse, la energía cósmica en movimiento afecta a aquellos que son particularmente receptivos. Sin embargo, ¿por qué algunas personas experimentan dolor de cabeza durante o después de un Eclipse Solar?

La respuesta se encuentra en la gravedad. Aunque pocos lo saben, durante un eclipse, la gravedad experimenta fluctuaciones momentáneas.

Cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra, sus atracciones gravitatorias interactúan de manera singular. Por unos breves segundos, la fuerza gravitatoria de la Luna y el Sol se suma a la de la Tierra, creando una especie de "tirón hacia arriba". Este contrarresta momentáneamente la gravedad terrestre, y es aquí donde radica la clave.

Imagen Shutterstock

Este cambio gravitatorio puede afectar a algunas personas de diversas maneras, provocando en ellas desequilibrio y mareo, dolor de cabeza (la tensión en el sistema circulatorio y la adaptación del cuerpo a esta variación pueden manifestarse de esta manera), cansancio, náuseas y cambios emocionales o de humor (debido, también, a la influencia gravitatoria).

Dolor de cabeza Imagen Unsplash



Aunque la mayoría de nosotros no percibimos directamente estas fluctuaciones gravitatorias, el universo sigue sorprendiéndonos con su complejidad.

Otras razones para experimentar dolor de cabeza y cansancio durante un eclipse

Fotoceratitis y daño ocular

Durante un eclipse solar, la intensa luz del sol se filtra a través de la luna y llega a nuestros ojos. Si observamos el eclipse sin la protección adecuada, nuestros ojos pueden sufrir daños. La fotoceratitis, una inflamación de la córnea causada por la exposición a la radiación ultravioleta, puede manifestarse con dolor y malestar. Aunque no todos experimentan esto, es crucial proteger los ojos con gafas especiales diseñadas para bloquear los rayos dañinos.

Deshidratación e insolación

La emoción de presenciar un eclipse puede llevar a las personas a permanecer al aire libre durante períodos prolongados. La exposición al sol sin suficiente hidratación puede provocar deshidratación y cansancio. La combinación de calor, la concentración en el evento y la falta de líquidos puede afectar nuestro bienestar general.

Tensión y estrés

La anticipación de un evento astronómico como un eclipse puede generar tensión y estrés. Estas emociones pueden manifestarse en forma de dolor de cabeza. Nuestra mente y cuerpo están interconectados, y las emociones pueden afectar nuestra salud física.

Personas sufrieron dolor de cabeza después de un eclipse Imagen Unsplash



Si después del eclipse sigues experimentando dolor de cabeza o cansancio, considera relajarte y descansar más de lo usual, hidratarte y ya, si persisten los síntomas, acudir a un médico.

Y recuerda la próxima vez que observes un eclipse, que no solo estás viendo un espectáculo celestial, sino también sintiendo las sutiles danzas de la gravedad.