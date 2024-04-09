Eclipses que coincidieron con tragedias y otros fenómenos naturales: causaron pánico

Video ¿Profecía del apocalipsis? Esto dice la Biblia del eclipse solar del 8 de abril

Los eclipses son un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean. Por sí mismo provocan curiosidad y dan paso a creencias populares de todo tipo (como que afectan a las mujeres embarazadas) , pero cuando coinciden con otro fenómeno natural o una tragedia, la fascinación es aún mayor.

Eclipses que ocurrieron al mismo tiempo (o casi) que otros fenómenos naturales

A lo largo de los años, ha habido varios casos en los que los eclipses han coincidido con otros fenómenos naturales, dando lugar a eventos verdaderamente únicos. Aquí hay algunos ejemplos notables.

Imagen Shutterstock

Eclipse y terremoto

El 2 de agosto de 1133 ocurrió un eclipse de cinco minutos y, según el historiador William of Malmesbury. también se presentó un gran terremoto “que parecía que la tierra se hundía totalmente”.

Eclipse y terremoto de Assam

Un ejemplo notable es el terremoto de Assam en 1950, que ocurrió durante un eclipse lunar. Sin embargo, los científicos sostienen que esto es pura coincidencia y no hay una relación causal.

Eclipse y erupción del volcán Krakatoa

Al igual que con los terremotos, no hay evidencia científica de que los eclipses provoquen erupciones volcánicas. Sin embargo, ha habido casos en los que estos dos fenómenos han coincidido.

Por ejemplo, durante el eclipse solar total de 1883, el volcán Krakatoa en Indonesia entró en erupción. Aunque la coincidencia fue espectacular, los científicos insisten en que fue solo eso: una coincidencia.

Imagen Thinkstock

Eclipses que concidieron con tragedias y hechos históricos

Eclipse y la Peste Negra

En 1345, Geoffrey of Meaux, un astrólogo, profetizó que un eclipse de 3 horas, 29 minutos y 54 segundos presagiaba una epidemia que se prolongaría por más de tres años. Como si confirmara su predicción, la peste negra asoló Europa tres años después.

Eclipse y guerra: la Batalla de Halys

Por ejemplo, el 28 de mayo de 585 a.C., un eclipse solar total provocó un alto el fuego inesperado entre dos naciones en guerra, los lidios y los medos, que habían estado luchando por el control de Anatolia (la actual Turquía) durante cinco años.

Durante la Batalla de Halys, también conocida como la Batalla del Eclipse, el cielo se oscureció repentinamente cuando el Sol desapareció detrás de la Luna. Los soldados interpretaron el fenómeno como una señal de que los dioses querían que el conflicto terminara, así que dejaron a un lado sus armas y negociaron una tregua.

Eclipse y la guerra del Peloponeso

El 21 de marzo de 424 a.C. se produjo un eclipse anular que duró casi cinco minutos. Este fenómeno fue documentado por el historiador griego Tucídides, quien escribió: “A principios del verano siguiente, se produjo un eclipse solar durante la luna nueva, y al comienzo de ese mismo mes, un terremoto”.

Esta cita se encuentra en su obra 'Historia de la Guerra del Peloponeso', que relata un conflicto de más de veinte años entre Atenas y Esparta. Durante este periodo, Tucídides registró al menos otro eclipse solar. No obstante, el único eclipse que se sabe tuvo un impacto en el conflicto fue uno lunar que tomó por sorpresa a los atenienses.

Eclipse y la crucifixión de Jesús de Nazareth

El 24 de noviembre del 29 y el 19 de marzo del 33, se observaron eclipses solares que podrían estar en línea con la narración bíblica de la crucifixión de Jesús.

Según el Evangelio de Marcos: “A mediodía, toda la tierra se oscureció hasta las tres de la tarde; y en ese momento, Jesús gritó: 'Eloi, Eloi, lamá sabactani', que se traduce como 'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?'".

Mateo relata de manera similar: “Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, la oscuridad envolvió toda la región”. Lucas dice: “Era cerca del mediodía. El sol se oscureció y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde”.

Imagen Shutterstock

Eclipse y el hundimiento del Titanic

El 17 de abril de 1912 se oscureció justo dos días después de la trágica desaparición del transatlántico RMS Titanic en las profundidades del Atlántico Norte, un suceso que costó la vida a 1,517 personas.

Titanic at the docks. Unknown - http://students.umf.maine.edu/~hartwenr/webquest/teacherpage/titanic%20in%20dock.jpg Titanic at the docks of Southampton. Imagen Wikicommons

Eclipse solar y la Teoría de la Relatividad

El 29 de mayo de 1919, el director del Observatorio de Cambridge en el Reino Unido, Arthur Eddington, viajó a la pequeña isla volcánica de Príncipe, frente a la costa occidental de África, para observar un eclipse solar total.

Durante seis minutos, el más largo desde 1416, la Luna bloquearía completamente la cara del Sol, sumiendo en la oscuridad una delgada franja de la Tierra.

Eddington se dirigió al camino del eclipse para intentar probar una de las ideas más trascendentales de su época: la nueva teoría de la relatividad general de Albert Einstein.

Con la luz del Sol bloqueada por la Luna, los astrónomos podrían ver si la gravedad del Sol doblaba la luz de las estrellas distantes detrás de ella. Este fenómeno natural coincidió con un hito en la física teórica.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo los eclipses, al coincidir con otros fenómenos naturales o eventos históricos, han tenido un impacto significativo en nuestra comprensión del universo y en la historia humana. A medida que continuamos observando y estudiando estos fenómenos, sin duda surgirán más ejemplos de la intersección única de los eclipses con otros eventos naturales.