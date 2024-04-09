Eclipse solar: ¿Por qué a algunas personas les duelen los ojos luego de verlo? Señales de alarma

Video “El día se hizo noche”: Así se vio el impresionante eclipse solar total del 8 de abril

El pasado 8 de abril, el eclipse total de Sol se pudo observar desde algunos lugares en México y Estados Unidos, por lo que diversos medios de comunicación y de divulgación científica compartieron las medidas necesarias para evitar algún daño en los ojos, pero muchas personas decidieron ignorar dicha información.

¿Qué daños puede ocasionar ver directamente al sol durante un eclipse? Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial/Getty Images

Mirar directamente al eclipse: ¿Qué tan malo es?

Aunque fascinante y digno de estudio, los eclipses pueden tener efectos perjudiciales para nuestros ojos si no se toman las precauciones adecuadas.

Mirar directamente al eclipse puede provocar daño a los fotorreceptores de la retina, ya que la exposición prolongada a la luz solar durante el fenómeno astronómico puede afectar dicha área, lo que provoca manchas centrales (generalmente de color verdoso) o distorsión en la visión, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mirar directamente al sol durante un eclipse puede causar visión borrosa, puntos oscuros y áreas poco claras en el campo visual. Estos síntomas pueden aparecer inmediatamente o en las horas siguientes; si el síntoma persiste, lo mejor será ir con un oftalmólogo.

Hombre mirando fijamente al sol durante un eclipse Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial



En los casos más extremos, el fenómeno astronómico puede provocar ceguera permanente, ya que la radiación ultravioleta del sol puede dañar gravemente los ojos. Por ello se hizo mucho hincapié en que se usaran lentes especiales o algún otro método certificado para apreciarlo.

Mujer comparte las consecuencias por ver directamente al eclipse solar

Previo al eclipse solar total, varias instituciones dieron varias indicaciones y cuidados para cuidar los ojos, como usar gafas certificadas, ya que bloquean la radiación dañina y protegen los ojos, además hizo un llamado a no reflejar la luz mediante la pantalla de un celular u otro método, ya que el daño que podría causar puede ser irreversible.

Bridget Kyeremateng, una mujer de Nueva York, Estados Unidos, sufrió daños permanentes en sus ojos después de mirar un eclipse directamente y sin protección.

La mujer compartió su experiencia en TikTok para advertir a otros sobre los peligros de no proteger sus ojos durante este evento astronómico.



Al inicio de su testimonio, la mujer relata que no pensó que sería tan grave mirar el eclipse sin los lentes, ya que incluso pensó que era una medida exagerada.

"Pensé: 'No va a ser para tanto (...) [Entonces] cerré mi ojo derecho y miré fijamente al sol como por 15 segundos. Abrí mi ojo izquierdo para leer algo en mi teléfono. Y no podía leer una que otra palabra (...) Había como un punto ciego entre cada una de las palabras mientras leía", relató la joven estadounidense.

Sin embargo, al día siguiente, comenzó a experimentar dolor, visión borrosa y sensibilidad a la luz. Tras acudir al médico, le diagnosticaron quemadura de retina, un daño permanente que puede causar pérdida de visión.

¿Tuviste la oportunidad de presenciar el eclipse solar total? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.