'Mary Poppins' deja ser una película para niños: la señalan de "inapropiada" por su lenguaje discriminatorio

En 1964 Disney lanzó un musical ambicioso que se volvió un éxito inmediato, 'Mary Poppins'. Con el paso de las décadas se consolidó como uno de los clásicos más queridos y hasta logró ganar 5 premios Oscar; sin embargo, acaba de ser clasificada como no apta para el público infantil por una razón perturbadora, te explicamos.

'Mary Poppins' cambia de clasificación en Reino Unido al contener lenguaje racista

La historia muestra cómo la niñera Mary Poppins llega a la casa de la familia Banks para hacerse cargo de dos niños traviesos, a quienes educa con divertidas canciones y lecciones valiosas. Si bien en ella incluso se muestran animaciones 2D y una sana convivencia entre los personajes, la Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC por sus siglas en inglés), cambió su calificación infantil a PG-13, la cual apunta que puede ser inapropiada para niños menores de 13 años.

El argumento para hacer dicha modificación se basa en que la cinta usa un"lenguaje discriminatorio", pues se remarca que usa un antiguo término racista.

"La reclasificación se debe al uso de la palabra hotentotes. El término anticuado fue utilizado históricamente por los europeos para referirse a los khoekhoe, un grupo de pastores nómadas en Sudáfrica, pero ahora se considera racialmente ofensivo", fue lo que confirmó el portal 'Daily Mail'.



Específicamente esto es mencionado por el personaje el almirante Boom, quien está a cargo de un barco y le pregunta a uno de los niños de Banks si "van a luchar contra los hotentotes".

'Mary Poppins' Imagen Walt Disney Productions

La modificación de la película 'Mary Poppins' ayuda a los padres y a la educación de sus hijos

La Junta Británica de Clasificación de Películas hizo una extensa investigación antes de tomar esta decisión y analizó que el contexto histórico de la película está ambientada en Londes a principios del siglo XX, momento donde la palabra era usada de manera despectiva.

"Entendemos, a partir de nuestra investigación sobre racismo y discriminación... que una preocupación clave para... los padres es la posibilidad de exponer a los niños a un lenguaje o comportamiento discriminatorio que pueden encontrar angustioso o repetir sin darse cuenta de la posible ofensa."



Aunque el cambio de clasificación de 'Mary Poppins' fue una enorme sorpresa para el público resulta que no es el único largometraje que ha sido reexaminado y reclasificado en los últimos años, ya que existen otros como por ejemplo 'Viernes 13' o 'Star Wars: Episodio VI El regreso del Jedi'.

En redes sociales como Twitter, el cambio de 'Mary Poppins' tuvo opiniones divididas, pues aunque muchos lo aplaudieron, otros creen que es una simple exageración.

Imagen Walt Disney Productions y The Grosby Group



