Walt Disney Pictures

'Mary Poppins' deja ser una película para niños: la señalan de "inapropiada" por su lenguaje discriminatorio

Uno de los clásicos de Disney recibió un cambio significativo en Reino Unido, pues consideran que tiene un lenguaje inadecuado para los niños.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en
español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video La verdadera historia de 'La Bella y la Bestia' no tiene un final feliz (a uno lo encierran en una jaula)

En 1964 Disney lanzó un musical ambicioso que se volvió un éxito inmediato, 'Mary Poppins'. Con el paso de las décadas se consolidó como uno de los clásicos más queridos y hasta logró ganar 5 premios Oscar; sin embargo, acaba de ser clasificada como no apta para el público infantil por una razón perturbadora, te explicamos.

'Mary Poppins' cambia de clasificación en Reino Unido al contener lenguaje racista

PUBLICIDAD

La historia muestra cómo la niñera Mary Poppins llega a la casa de la familia Banks para hacerse cargo de dos niños traviesos, a quienes educa con divertidas canciones y lecciones valiosas. Si bien en ella incluso se muestran animaciones 2D y una sana convivencia entre los personajes, la Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC por sus siglas en inglés), cambió su calificación infantil a PG-13, la cual apunta que puede ser inapropiada para niños menores de 13 años.

El argumento para hacer dicha modificación se basa en que la cinta usa un"lenguaje discriminatorio", pues se remarca que usa un antiguo término racista.

"La reclasificación se debe al uso de la palabra hotentotes. El término anticuado fue utilizado históricamente por los europeos para referirse a los khoekhoe, un grupo de pastores nómadas en Sudáfrica, pero ahora se considera racialmente ofensivo", fue lo que confirmó el portal 'Daily Mail'.

Más sobre Walt Disney Pictures

¿Riley es la mamá de Andy en 'Toy Story'? Las pistas que conectan ambas películas, según fans
3 mins

¿Riley es la mamá de Andy en 'Toy Story'? Las pistas que conectan ambas películas, según fans

Cultura Pop
Marvel confirma su cambio de estrategia tras fracasos en taquilla, ¿sus nuevos personajes están en peligro?
2 mins

Marvel confirma su cambio de estrategia tras fracasos en taquilla, ¿sus nuevos personajes están en peligro?

Cultura Pop
Joven es idéntico a todos los príncipes de Disney: Internautas ya lo quieren en un 'live action'
3 mins

Joven es idéntico a todos los príncipes de Disney: Internautas ya lo quieren en un 'live action'

Cultura Pop
Mickey Mouse ahora es de dominio público y un asesino: película y videojuego le dan macabro giro al personaje
3 mins

Mickey Mouse ahora es de dominio público y un asesino: película y videojuego le dan macabro giro al personaje

Cultura Pop
Niño reacciona a la escena más triste de 'Toy Story 2' y las redes se conmueven con él
3 mins

Niño reacciona a la escena más triste de 'Toy Story 2' y las redes se conmueven con él

Cultura Pop
‘Ratatouille’ de la vida real: mostró sus ondas cerebrales al comer fresas y queso y asombró a TikTok
2 mins

‘Ratatouille’ de la vida real: mostró sus ondas cerebrales al comer fresas y queso y asombró a TikTok

Cultura Pop
'El Jorobado de Notre Dame', la película Disney más sombría de todos los tiempos: te explicamos por qué
3 mins

'El Jorobado de Notre Dame', la película Disney más sombría de todos los tiempos: te explicamos por qué

Cultura Pop
¿Cuáles películas de Disney van a fracasar y cuáles serán un éxito en 2024? Tiktoker responde
3 mins

¿Cuáles películas de Disney van a fracasar y cuáles serán un éxito en 2024? Tiktoker responde

Cultura Pop
'Intensamente 2' tendrá nuevas emociones y Ansiedad enamoró a los fans: esto sabemos de la nueva película
3 mins

'Intensamente 2' tendrá nuevas emociones y Ansiedad enamoró a los fans: esto sabemos de la nueva película

Cultura Pop
¿Blancanieves era en realidad una vampira? Teoría sugiere que era la verdadera villana del cuento
3 mins

¿Blancanieves era en realidad una vampira? Teoría sugiere que era la verdadera villana del cuento

Cultura Pop


Específicamente esto es mencionado por el personaje el almirante Boom, quien está a cargo de un barco y le pregunta a uno de los niños de Banks si "van a luchar contra los hotentotes".

'Mary Poppins'
'Mary Poppins'
Imagen Walt Disney Productions

La modificación de la película 'Mary Poppins' ayuda a los padres y a la educación de sus hijos

La Junta Británica de Clasificación de Películas hizo una extensa investigación antes de tomar esta decisión y analizó que el contexto histórico de la película está ambientada en Londes a principios del siglo XX, momento donde la palabra era usada de manera despectiva.

"Entendemos, a partir de nuestra investigación sobre racismo y discriminación... que una preocupación clave para... los padres es la posibilidad de exponer a los niños a un lenguaje o comportamiento discriminatorio que pueden encontrar angustioso o repetir sin darse cuenta de la posible ofensa."


Aunque el cambio de clasificación de 'Mary Poppins' fue una enorme sorpresa para el público resulta que no es el único largometraje que ha sido reexaminado y reclasificado en los últimos años, ya que existen otros como por ejemplo 'Viernes 13' o 'Star Wars: Episodio VI El regreso del Jedi'.

En redes sociales como Twitter, el cambio de 'Mary Poppins' tuvo opiniones divididas, pues aunque muchos lo aplaudieron, otros creen que es una simple exageración.

Imagen Walt Disney Productions y The Grosby Group


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD

Te podría interesar también:

Relacionados:
Walt Disney PicturesPolémicaRacismoPelículasViral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD