De lavandera a millonaria gracias a productos para el cabello: conoce a Madam C.J. Walker

El fin de la guerra civil marcó un antes y un después; y es que tras la victoria del norte se promulgaron las leyes de liberación y derechos ciudadanos a los afroamericanos.

No obstante, durante la mitad del siglo XX, su condición no parecía no cambiar, particularmente en el sur, donde vivían segregados, perseguidos, desempleados y discriminados.

Hubo muchos obstáculos y desafíos, desde la liberación física de todos los esclavos hasta su integración a la sociedad.

Esto fue un poco de lo que vivió Madam C.J. Walker, que enfrentó una difícil época gracias al racismo y extremismo que reinaba en EEUU.

¿Quién fue Madam C.J. Walker?

Su verdadero nombre era Sarah Breedlove, nació un 23 de diciembre de 1867, dentro del estado de Delta, Luisiana.

Se quedó huérfana a los 7 años y se mudó a casa de su hermana y su cuñado, en donde comenzó a trabajar recogiendo algodón y haciendo tareas domésticas.

A los 14 años huyó de su casa, en consecuencia al maltrato y explotación laboral que sufría.



Tras huir, contrajo matrimonio con Moses McWilliams, con quién tuvo a su primera hija, A’Lelia, a los 18 años.

Desgraciadamente, su esposo falleció dos años después del nacimiento de la niña, por lo que se mudó a St. Louis y encontró empleo como lavandera.

De acuerdo con un artículo publicado en el año 2022 dentro del portal ‘Elle’, Sarah ganaba 1,50 dólares al día.

Convirtió sus problemas con el cuero cabelludo en un negocio

Se dio cuenta que varias mujeres afroamericanas padecían problemas con la caída de cabello y ella no sería la excepción.

Esto debido a una serie de factores como: mala alimentación, higiene deficiente y uso de productos químicos poco propicios para el aseo personal.

En 1890, Sarah conoció a la empresaria Annie Turnbo Malone, quién era una experta en productos para el cabello y comenzó a trabajar como agente de ventas.

Al tener mayor conocimiento de los productos, comenzó a experimentar en casa y logró crear una crema para el cabello, a la cual llamó ‘Wonderful Hair Gromer’.

Sarah se convirtió en Madam C.J. Walker

En 1905 se casó con Charles Joseph Walker, vendedor de publicidad en periódicos, y gracias a esto último su relación no sólo fue sentimental, sino comercial.

Sarah decidió usar el nombre de Madam C.J. Walker e inclusive su marca fue llamada ‘Hair Grower de Madam C.J. Walker’.

Y así fue como inició su imperio, tocando de puerta en puerta y ofreciendo su producto para el cabello.

Sarah Breedlove se convirtió en un ejemplo de superación

Madam Walker falleció en 1919 por problemas de hipertensión, con tan sólo 51 años y una fortuna multimillonaria.

Sin embargo, en su testamento dejó estipulado que dos tercios de todas sus ganancias futuras serán donados a la caridad.

De acuerdo con el artículo ‘Madam C.J. Walker: una lavandera que se convirtió en empresaria millonaria' del portal ‘elEmprededorecuatoriano’:

“En la actualidad su empresa ofrece empleo a cerca de, 25000 vendedoras distribuidas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Las oficinas principales de la empresa se encuentran en Indianápolis.”



Mientras que A´Leila Blundes, bisnieta de A’Leila Walker, comentó en una entrevista en BBC:

"Algunos dicen que ella fue la primera estadounidense en amasar su propia fortuna".



Este logró también fue reconocido por el ‘Record Guinnes’ el 25 de mayo de 1919, bajo la categoría de ‘Primera millonaria –hecha a sí misma’:

“La primera mujer en ganar una fortuna personal de más de $ 1,000,000 es Madam C. J. Walker, cuyo patrimonio neto se estimó que superaba $ 1 millón en el momento de su muerte en 1919”



En una 1912 dentro de su página oficial ‘madamcjwalker.com’ declaró lo siguiente

"Soy una mujer que viene de los campos de algodón del sur. De allí me ascendieron a la tina de lavado. De allí me promovieron a la cocina. Y desde allí me promoví al negocio de la fabricación de productos para el cabello y otras preparaciones... He construido mi propia fábrica en mi propio terreno"

'Madam C. J. Walker': Una mujer hecha a sí misma', la serie de Netflix

En el año 2022, la plataforma de series‘Netflix publicó la mini serie ‘Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma’.

Ésta consta de 4 capítulos de casi 50 minutos, y fue protagonizada por Octavia Spencer, Tiffany Haddish y Carmen Ejogo.

Contó con la dirección de DeMane Davis, Eric Oberland y Lena Cordina.