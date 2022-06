De vender bocadillos para ayudar a su mamá a convertirse en supermodelo: conoce a Gabriel

Brillar en el mundo del modelaje es un sueño que parece imposible, sin embargo, en la última década se han conocido historias de personas comunes que logran hacerlo.

Como, por ejemplo, Winnie Harlow, una mujer con vitiligo que rompió estándares, y ahora es una modelo de Victoria Secret.

Otro caso de éxito es el de este joven que transformó su vida y la de su familia.

Los inicios de Gabriel Pitta: comenzó vendiendo comida

Quien también logró brillar en las pasarelas fue un joven de 21 años, que jamás se imaginó llegar a trabajar con grandes empresas de alta costura como lo hace hoy.

Se trata de Gabriel Pitta, un joven nacido en Salvador de Bahía en Brasil que se volvió popular en redes sociales gracias a su rostro y torneado físico.



Sus inicios en la industria fueron muy peculiares, pues jamás creyó que se dedicaría al modelaje.

En su infancia el joven brasileño creció en una casa de bajos recursos, así que sus aspiraciones personales no iban por ese camino.

Él llevaba una vida normal y para ganar un poco más de dinero para su familia le ayudaba a su madre a vender bocadillos, dulces y pan casero en las calles de su ciudad.

"Desde pequeño ayudaba a mi mamá con este trabajo, todo lo hacíamos en casa y era una forma de aumentar los ingresos familiares”, recordó. "Además de hacer los productos, también empaquetaba y entregaba", fue lo que comentó en una entrevista con el sitio web 'Elas no Tapete Vermelho'.

Un certamen le cambió la vida

Gabriel se paseaba por las calles trabajando y así lo hizo durante muchos años, hasta que por curiosidad en 2016, participó en un concurso de belleza local llamado ‘Beleza Black’, donde los participantes eran de piel oscura.

Al final lo ganó y esto lo impulsó a iniciar una vida como modelo profesional, por lo cual decidió ir a Sao Paolo, la cual es considerada la ciudad más importante de Brasil.

Su camino no fue nada sencillo, aun así logró ser parte de la agencia WAY Model, la cual es muy famosa en aquel país debido a que de allí han salido celebridades como la top model Alessandra Ambrósio.



Pertenecer a dicha empresa, le abrió las puertas y tuvo la fortuna de trabajar con la marca Hugo Boss. Su rostro está en diversas campañas y, hasta el día de hoy, no deja de colaborar con ella.

Además, desde que su carrera despegó ha aparecido en revistas como Vogue, GQ, Marie Claire.



Igual participó en varias ediciones del Sao Paolo Fashion Week, donde los más importantes diseñadores muestran sus últimas creaciones.

Actualmente vive en Europa y promueve su carrera como música, pero a la par continúa trabajando como modelo para diversas marcas.

Sigue siendo muy apegado a su familia

Una curiosidad de él es que nunca deja de pensar en su familia y dar gracias a su madre que siempre lo apoyó.

"¡Mírame, mamá! Hijo de una madre trabajadora que nos mantuvo a mí y a mi hermana, nunca dejó que faltara nada, dio lo bueno y lo mejor. Siempre lo he tenido presente, y mi objetivo siempre ha sido hacer realidad todos los sueños de mi madre, a día de hoy todavía no lo he hecho pero sigo luchando por ello, gracias por todo mi Dios, ¡Fe para todo!".



En algunas ocasiones se puede ver que Gabriel consiente a su mamá con algunos lujos como navegar en un yate en un día soleado.



Uno de los más recientes gestos que tuvo con ella fue darle una visita sorpresa en lo que parece ser su cumpleaños.

Esto quedó retratado en un video que subió el 22 de mayo, donde se le ve llegando a una reunión con un ramo de rosas rojas sin previo aviso.

Al verlo, su madre no dudó en darle un largo y fuerte abrazo, lo cual hizo que sus fans se conmovieran.



Si bien le queda un largo recorrido para alcanzar el estrellato, Gabriel Pitta va por un muy buen camino sin olvidar sus raíces y la importancia de tener siempre a su familia cerca.