Premios Oscar 2024

Bad Bunny, Becky G y más muestran el poder hispano en los Premios Oscar 2024

Desde Bad Bunny hasta Enzo Vogrincic, los actores y cantantes hispanos acapararon las miradas durante los Premios Oscar 2024.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video El significado del pin que Enzo Vogrincic lució en la alfombra roja de los Premios Oscar

Durante la edición 96 de los Premios Oscar vimos los mejores looks en la alfombra roja, espectaculares musicales y también grandes momentos protagonizados por estrellas hispanas.

Bad Bunny

PUBLICIDAD

El apodado ‘Conejo malo’ debutó este año como presentador de los Premios Oscar. Al lado de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, el cantante puertorriqueño apareció en el escenario para introducir a los nominados en la categoría Mejor Película Internacional.

El veterano actor no dejó que pasara desapercibido que este día Bad Bunny cumple 30 años, por lo que lo felicitó delante de toda la audiencia.

Bad Bunny en los Premios Oscar 2024.
Bad Bunny en los Premios Oscar 2024.
Imagen Kevin Winter/Getty Images

Becky G

La cantante de ascendencia mexicana captó la atención durante su paso en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024, esto gracias a su vestido drapeado Vera Wang.

Becky G demostró su talento al interpretar ‘The Fire Inside’, tema que formó parte del ‘soundtrack’ de la cinta ‘Flamin’ Hot’. Aunque la canción estaba nominada a Mejor canción original, no resultó vencedora.

Becky G cantó el tema ‘The Fire Inside’.
Becky G cantó el tema ‘The Fire Inside’.
Imagen PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Más sobre Premios Oscar 2024

¿Qué tan desnudo estuvo realmente John Cena durante los Oscar? Estas fotos lo revelan
3 mins

¿Qué tan desnudo estuvo realmente John Cena durante los Oscar? Estas fotos lo revelan

Univision Famosos
Emma Stone sufrió un accidente con su vestido al ganar un Premio Oscar: esto le pasó
2 mins

Emma Stone sufrió un accidente con su vestido al ganar un Premio Oscar: esto le pasó

Univision Famosos
Eugenio Derbez compara a Billie Eilish con Verónica Castro tras su asistencia a los Premios Oscar
2 mins

Eugenio Derbez compara a Billie Eilish con Verónica Castro tras su asistencia a los Premios Oscar

Univision Famosos
El significado del pin que Enzo Vogrincic lució en la alfombra roja de los Premios Oscar
0:48

El significado del pin que Enzo Vogrincic lució en la alfombra roja de los Premios Oscar

Univision Famosos
Vanessa Hudgens presume avanzado embarazo en la alfombra roja de los Premios Oscar 
0:38

Vanessa Hudgens presume avanzado embarazo en la alfombra roja de los Premios Oscar 

Univision Famosos

Eva Longoria

Otra artista de ascendencia mexicana es la actriz Eva Longoria, quien se lució con un elegante vestido Tamara Ralph y joyas Bucherer.

Este 2024, ella compitió por el galardón a Mejor director, esto por la película ‘Flamin’ Hot’, su ópera prima; sin embargo, tampoco se quedó con la estatuilla.

Eva Longoria en los Premios Oscar 2024.
Eva Longoria en los Premios Oscar 2024.
Imagen JC Olivera/Getty Images

America Ferreira

De padres hondureños, America Ferreira impactó la tarde de este domingo al utilizar un vestido Atelier Versace en color rosa ‘gold’ y zapatillas Stuart Weitzman para asistir a esta premiación.

La estrella estuvo nominada en la categoría Mejor actriz de reparto por su trabajo como ‘Gloria’ en la película ‘Barbie’, estelarizada por Margot Robbie.

America Ferreira en los Premios Oscar 2024.
America Ferreira en los Premios Oscar 2024.
Imagen JC Olivera/Getty Images

Lupita Nyong’o

La nacida en México, Lupita Nyong’o subió al escenario de los Premios Oscar 2024 para presentar el premio en la categoría Mejor actriz de reparto, esto junto a Jamie-Lee Curtis, Mary Steenburgen y RIta Moreno.

PUBLICIDAD

La actriz, además, generó controversia al acudir al evento con su coprotagonista de ‘A Quiet Place: Day One’, Joseph Quinn, y no con su presunta pareja, Joshua Jackson.

Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en los Premios Oscar 2024.
Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en los Premios Oscar 2024.
Imagen Getty Images

Xóchitl Gómez

La estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, Xóchitl Gómez, es otra de las hispanas que atrajo miradas a su paso en la ‘red carpet’ gracias a su vestido carmín de tela vaporosa y varios ‘cut-outs’ asimétricos hecho por la firma de lujo italiana Gucci.

Xóchitl Gómez en los Premios Oscar 2024.
Xóchitl Gómez en los Premios Oscar 2024.
Imagen JC Olivera/Getty Images

Enzo Vogrincic

El protagonista de ‘La Sociedad de la Nieve’, Enzo Vogrincic, acudió a los Premios Oscar 2024. Para esta importante ocasión, el uruguayo optó por un clásico estilo de esmoquin negro. Le dio su toque al conjunto Loewe evitando el moño y colocando el cuello de su camisa blanca alzado.

Enzo Vogrincic, de la cinta 'La Sociedad de la Nieve', en los Premios Oscar 2024.
Enzo Vogrincic, de la cinta 'La Sociedad de la Nieve', en los Premios Oscar 2024.
Imagen Getty Images
Relacionados:
Premios Oscar 2024Orgullo HispanoCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD