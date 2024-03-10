Bad Bunny, Becky G y más muestran el poder hispano en los Premios Oscar 2024

Video El significado del pin que Enzo Vogrincic lució en la alfombra roja de los Premios Oscar

Durante la edición 96 de los Premios Oscar vimos los mejores looks en la alfombra roja, espectaculares musicales y también grandes momentos protagonizados por estrellas hispanas.

Bad Bunny

El apodado ‘Conejo malo’ debutó este año como presentador de los Premios Oscar. Al lado de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, el cantante puertorriqueño apareció en el escenario para introducir a los nominados en la categoría Mejor Película Internacional.

El veterano actor no dejó que pasara desapercibido que este día Bad Bunny cumple 30 años, por lo que lo felicitó delante de toda la audiencia.

Bad Bunny en los Premios Oscar 2024. Imagen Kevin Winter/Getty Images

Becky G

La cantante de ascendencia mexicana captó la atención durante su paso en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024, esto gracias a su vestido drapeado Vera Wang.

Becky G demostró su talento al interpretar ‘The Fire Inside’, tema que formó parte del ‘soundtrack’ de la cinta ‘Flamin’ Hot’. Aunque la canción estaba nominada a Mejor canción original, no resultó vencedora.

Becky G cantó el tema ‘The Fire Inside’. Imagen PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Eva Longoria

Otra artista de ascendencia mexicana es la actriz Eva Longoria, quien se lució con un elegante vestido Tamara Ralph y joyas Bucherer.

Este 2024, ella compitió por el galardón a Mejor director, esto por la película ‘Flamin’ Hot’, su ópera prima; sin embargo, tampoco se quedó con la estatuilla.

Eva Longoria en los Premios Oscar 2024. Imagen JC Olivera/Getty Images

America Ferreira

De padres hondureños, America Ferreira impactó la tarde de este domingo al utilizar un vestido Atelier Versace en color rosa ‘gold’ y zapatillas Stuart Weitzman para asistir a esta premiación.

La estrella estuvo nominada en la categoría Mejor actriz de reparto por su trabajo como ‘Gloria’ en la película ‘Barbie’, estelarizada por Margot Robbie.

America Ferreira en los Premios Oscar 2024. Imagen JC Olivera/Getty Images

Lupita Nyong’o

La nacida en México, Lupita Nyong’o subió al escenario de los Premios Oscar 2024 para presentar el premio en la categoría Mejor actriz de reparto, esto junto a Jamie-Lee Curtis, Mary Steenburgen y RIta Moreno.

La actriz, además, generó controversia al acudir al evento con su coprotagonista de ‘A Quiet Place: Day One’, Joseph Quinn, y no con su presunta pareja, Joshua Jackson.

Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en los Premios Oscar 2024. Imagen Getty Images

Xóchitl Gómez

La estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, Xóchitl Gómez, es otra de las hispanas que atrajo miradas a su paso en la ‘red carpet’ gracias a su vestido carmín de tela vaporosa y varios ‘cut-outs’ asimétricos hecho por la firma de lujo italiana Gucci.

Xóchitl Gómez en los Premios Oscar 2024. Imagen JC Olivera/Getty Images

Enzo Vogrincic

El protagonista de ‘La Sociedad de la Nieve’, Enzo Vogrincic, acudió a los Premios Oscar 2024. Para esta importante ocasión, el uruguayo optó por un clásico estilo de esmoquin negro. Le dio su toque al conjunto Loewe evitando el moño y colocando el cuello de su camisa blanca alzado.