'La sociedad de la nieve' no ganó ningún Oscar y el Internet está más que indignado: memes y reacciones

'La sociedad de la nieve' se convirtió en un tremendo éxito para Netflix y era la favorita para llevarse el galardón como Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2024, pero tristemente no fue así.

Los fans de la cinta, que narra la tragedia del avión uruguayo que cayó en Los Andes y cómo algunos de sus pasajeros sobrevivieron, se fue a casa con las manos vacías y eso indignó a las redes sociales. Aquí algunos de los mejores memes y reacciones.