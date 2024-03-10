'La sociedad de la nieve' no ganó ningún Oscar y el Internet está más que indignado: memes y reacciones
Aunque la película de Netflix 'La sociedad de la nieve' era una de las favoritas en los Premios Oscar 2024, tristemente no se llevó la estatuilla dorada y perdió ante 'La zona de interés'. Aquí los mejores memes y reacciones.
Video 'La sociedad de la nieve': ¿qué provocó el accidente? y otras dudas resueltas
'La sociedad de la nieve' se convirtió en un tremendo éxito para Netflix y era la favorita para llevarse el galardón como Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2024, pero tristemente no fue así.
Los fans de la cinta, que narra la tragedia del avión uruguayo que cayó en Los Andes y cómo algunos de sus pasajeros sobrevivieron, se fue a casa con las manos vacías y eso indignó a las redes sociales. Aquí algunos de los mejores memes y reacciones.
La sociedad de la nieve no ganó ningún Premio Oscar 2024
Imagen Twitter
