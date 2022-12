¿Joven rompe en llanto por trabajar 8 horas diarias? Video viral causa polémica en redes

Por ello, muchas personas en Internet critican a quienes se quejan de una jornada laboral común, así le pasó a un joven barista de café quien, en medio de una crisis, comentó que su trabajo en una popular cafetería era demasiado desatando una oleada de críticas.

“No tengo simpatía por este chico malcriado, a los 17 años yo trabajaba 12 horas al día en peores condiciones”, “Es patético, tiene literalmente el privilegio de trabajar preparando café y se queja de una jornada de ocho horas. Hay personas a las que les pagan lo mismo que a un barista por hacer el triple de trabajo duro” o “Estoy viendo esto a punto de hacer mi tercer cambio en el área de enfermería y confirmo que es patético, mis jornadas son de 16 horas, chico”.



Eso sí, la reacción del joven barista no solo atrajo opiniones negativas, quienes vieron su video completo están de acuerdo con la reacción del joven y lo defendieron en los comentarios. Sigue leyendo para saber su historia.

Joven barista de café se queja de su trabajo: el video viral

El video del chico fue compartido por la cuenta de Twitter de Sebastian Gorka DrG, con el siguiente mensaje: “Barista trans tiene un colapso porque 8 horas es demasiado para trabajar en un día” y eso fue lo que detonó los comentarios negativos de varios usuarios de la plataforma.

Sin embargo, al ver el videoclip completo se puede ver que la queja del joven no es por el horario de trabajo, sino por ciertas injusticias en el manejo de la sucursal.

Como contexto, el barista es también estudiante, por lo que ni siquiera trabaja ocho horas diarias, sino media jornada de cinco horas (de lunes a viernes) para no interferir en sus estudios. Mentiras que los sábados y domingos debe atender la tienda ocho horas y media.

Además, lo que provocó su crisis no fue tener que trabajar tanto, sino los malos tratos de los clientes y por eso ha pensado seriamente en renunciar.

“La gente se pregunta por qué necesitamos una unión de trabajadores y yo literalmente estoy a punto de renunciar. No sé exactamente cuándo, pero lo voy a hacer. Hoy tuve una crisis y estoy llorando en la parte trasera. Soy un estudiante de tiempo completo y trabajo 25 horas a la semana, los fines de semana incluso laboro todo el día: desde que abrimos hasta que cerramos”.

De acuerdo con el chico, la sucursal donde trabaja es sumamente concurrida, pero a pesar de que hay varios empleados, el gerente solo le pide a cuatro personas trabajar. Lo que resulta en una saturación de trabajo.

“A tres horas y media después de mi cambio hay muchos clientes y solo somos cuatro empleados de planta durante todo el día. Solo los que están agendados pueden venir a pesar de tener tantos clientes. En esta sucursal hay 13 empleados en total y a nuestro manager no le importamos, cambia el calendario a su antojo para que unos no puedan venir”.

Dicha saturación de órdenes, impacta negativamente en la dinámica de los empleados porque no pueden preparar tantas bebidas a la vez, por lo que el tiempo de espera de los clientes es mayor y con ello surgen los maltratos.

“Esto no puede seguir pasando, necesitamos una calendarización justa de los horarios de trabajo. Necesitamos managers que sean confiables y ayuden a sus empleados. Porque no podemos seguir así, son muchos clientes y muy pocos para atenderlos. La gente me grita porque su orden no está lista rápidamente y no sé qué hacer”.



Finalmente, el aspecto que terminó detonando la crisis del barista trans fue que un cliente para molestarlo dijo mal sus pronombres. Todo ello mientras sentía la presión de cumplir con todas las órdenes acumuladas.

“Incluso hay quienes dicen mal mi género a propósito, el día de hoy uno dijo: 'Ella claramente es una incompetente'. Cuando es obvio que tengo bigote y barba, cómo sí quiera puede confundirse.”

Tras conocer todos estos detalles, varios internautas dieron apoyo al joven por medio de mensajes positivos e incentivando a renunciar si eso le ayudaba a mejorar su salud mental, ¿tú qué opinas al respecto?