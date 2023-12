A joven le toca su jefe en el intercambio y muestra en TikTok su regalo: “Hoy me despiden”

El año está a punto de terminar y muchas personas se organizan para hacer un intercambio, el cual puede tener muchas temáticas: Hay quienes llevan caguamas decoradas, ropa interior, tazas, playeras feas o algún obsequio para molestar a alguien, tal y como le tocó a una tiktoker española.

Joven comparte en TikTok que le tocó su jefe en el intercambio y esto le compró

La tiktoker Noe Sánchez compartió con sus 395.5 mil seguidores que habría un intercambio en su trabajo, al cual llaman ‘amigo invisible’, pero que le había tocado su jefe, situación que la puso muy nerviosa

“No es simplemente un amigo invisible lindo, sino uno en el que, al contrario, ¡tengo que regalarle algo para fastidiarle”, explicó.



Por ese motivo, la joven mandó a hacer una libreta con la frase: ‘mi empleada favorita que me dio este cuaderno se merece un aumento, mientras que el segundo obsequio fue una taza con la leyenda: ‘Hoy es un buen día para que me dejes en paz’.

“Yo he elegido un regalo con la mejor intención, a lo mejor soy despedida (..:) No me importa, a ver qué me regalan a mí”, dice entre risas.

Joven muestra cómo tomó su jefe el regalo del intercambio

Días después, la tiktoker compartió un video que mostró la reacción de su jefe al abrir cada uno de los regalos, ya que fue la primera en empezar con la dinámica del intercambio.

Al ver la libreta, su jefe no dejó de reírse, incluso señaló a otra de sus compañeras como su empleada favorita, pero el segundo presente fue el que se llevó las risas.

“Escucha, el lunes a las 9 de la mañana en la oficina, no en la agencia, en mi oficina”, dice el jefe mientras la tiktoker no deja de reír.



Como era de esperarse, ambos videos tuvieron millones de reproducciones, además de que sus seguidores le agradecieron por mostrar la reacción de su jefe.

“¿Tu jefe está soltero?”, “Qué buen ambiente hay, cuídalo mucho, se ve que es un buen jefe”, “Yo no busco el chisme, el chisme viene a mí”, “El jefe que todos soñamos tener”, “Recursos humanos te espera (emojis de risa)”, “Se le dice amigo secreto en mi país” y “Me encantó, el buen humor es parte de un gran líder”, fueron algunos textos.



¿Qué es lo más chistoso que te han regalado en un intercambio? No olvides compartir tu respuesta en la sección de comentarios.