Pide 17 dólares de cacahuates enchilados en el intercambio navideño y se hace viral

Un hombre se volvió viral gracias a la grabación que su esposa compartió en la que se le ve diciendo que para el intercambio navideño familiar pedirá nada más y nada menos que 300 pesos (poco más de 17 dólares) de cacahuates enchilados.

Hombre pide cacahuates enchilados para intercambio navideño

En una abrir y cerrar de ojos, los eventos decembrinos llegaron y con ellos divertidos videos compartidos en TikTok, donde han publicado desde las mejores decoraciones hasta las peores; además consejos sobre qué sí y qué no regalar en los ya famosos intercambios.

Sin embargo, pocos se imaginaron que alguien en algún lugar del mundo elegiría su botana favorita como una de las opciones para pedir en el intercambio navideño de la familia.

A través de la cuenta de TikTok a nombre de Pao Ochoa fue compartido un breve video en el que se escucha lo que parece una charla común entre pareja, hasta que el hombre, del que solo se escucha su voz, suelta sus planes.



Ante las palabras del hombre, su esposa no pudo contener la risa mientras le cuestionaba su decisión.

"¿Cómo vas a querer 300 pesos (poco más de 17 dólares) de cacahuates enchilados, amor?, ay no", dijo mientras se ponía la mano en la boca para autocensurase la risa.



El hombre responde seguro de su decisión y reclama a su esposa por su reacción lanzando una advertencia.

"¿Qué tiene? Ya ves, por eso no te digo nada porque nada más te estás burlando", menciona para luego rematar con un: "Pues sí oye, ¿qué ching**os tiene?".



La esposa termina el video no sin antes desahogar sus ganas de reír ante lo insólito que consideró la petición de su esposo.

Hombre que pide cacahuates enchilados para intercambio navideño es amado por los internautas

Pese las risas que provocó en su esposa, la petición del susodicho no resultó extraña para los usuarios de TikTok a quienes les llegó el video, algunos se sintieron identificados y otros hasta mencionaron que la grabación les había dado una gran idea de lo pedirían en sus próximos intercambios.

"Cien de Habas enchiladas, 100 de garbanzos enchilados y 100 de cacahuates enchilados"; "Ya sé qué pedir. De seguro es de los que tienen ajo y chile de árbol"; "A mí me regalaron un pollo asado en el intercambio, al chile sí me gustó"; "Yo quiero una bolsa enorme de pistaches pelados"; "Está bien, yo también quiero 300 de cacahuates enchilados"; "¡Gracias! No sabía que pedir en el intercambio del trabajo", son algunos de los comentarios que se leen junto al video que suma más de 800 mil reproducciones.