Mujer causa sensación en OnlyFans al mostrar que su mayor atractivo es el vello corporal

Desde que se dio a conocer al público la plataforma OnlyFans, esta ha dado mucho de qué hablar, pero uno de los puntos recurrentes de este tema es la cantidad de dinero que pueden hacer las personas en poco tiempo, de acuerdo a varios creadores de contenido.

Muchos comparten en sus redes cómo esta plataforma les cambió la vida, tal es el caso de la mexicana Karely Ruiz o Linsey Donovan, una joven que se volvió millonaria con solo 19 años.

Quien de igual manera se vio beneficiada al unirse a la plataforma fue una mujer conocida como Cherry the Mistress. La mujer de 20 años, se diferencía del resto debido a que ella optó por subir fotos y videos mostrando su vello corporal, lo cual es poco usual, pero el gran mensaje de body positive que envía le ha hecho ganar una gran base de fans.

Cherry The Mistress, la joven que no se depila y es la sensación en TikTok

Años atrás, la depilación ganó más impacto en la sociedad, pero gracias al movimiento body positive, se ha mostrado que no existe un solo tipo de cuerpo o de belleza, sino que todos son únicos y válidos.

Bajo esta idea, Cherry decidió dejar atrás los rastrillos para que su vello corporal creciera con naturalidad y así, iniciar a modelar en la red social para adultos.

Pese a las críticas que recibió en un inicio, Cherry continuó y se percató que sus suscripciones crecían cada día, lo cual le permitió salir de la situación de bancarrota en la que se encontraba mientras enviaba un poderoso mensaje de amor propio.

Las ganancias de Cherry the Mistress en OlnyFans le permitieron dejar su antiguo trabajo

Durante una entrevista realizada con el portal 'Star' el 28 de septiembre, ella confesó que OnlyFans le permitió dejar su trabajo como barista en una cafetería y además, optó por abandonar la universidad porque ganaba 20 veces más haciendo contenido en línea.

La joven de Estados Unidos, se siente agradecida por todo el cariño que recibe en sus redes sociales, pues sus suscriptores y fans son muy amables con ella.

"La respuesta de mis fans es extremadamente positiva. Muy a menudo me dicen cuánto les encanta lo peludas que están mis axilas y mi arbusto. Y cómo soy naturalmente curvilínea, muchos de ellos me han llamado 'diosa' y también me han dicho que soy la mujer de sus sueños. Me motiva constantemente a crear contenido erótico para ellos" fue parte de su declaración al medio.



En su cuenta de Instagram, Cherry confirmó que lleva dos años sin afeitarse y desde hace algunos meses dejó de usar desodorante cuando está en casa, ya que le agrada su olor natural; sin embargo, cuando sale a la calle no duda en aplicarse un poco.

Cherry the Mistress gana miles de dólares con su mensaje body positive

La última vez que la también tiktoker pensó en retirar los vellos de sus axilas fue cuando se estaba preparando para una cita, pero al final no lo hizo pues no sabía si era necesario hacerlo por un hombre que ni siquiera conocía.

A pesar de que ahora tiene una carrera consolidada en OnlyFans continúa recibiendo hate de algunos internautas; no obstante, esto ya no le afecta en lo más mínimo porque ella vive cómoda con su cuerpo, además de que gaba una gran cantidad de dinero regularmente.

"Ahora que mi vello corporal me ha dado seis cifras, estoy muy segura de mí misma, los comentarios de odio ya no me afectan. A veces me río de lo tontos que son"