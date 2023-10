Joven explota contra sus padres y reclama por divorciarse y hacerla mudarse: "No tengan hijos"

Un divorcio puede ser complicado y más si hay hijos involucrados, ya que aparte de ponerse de acuerdo en todos sus bienes materiales, también deberán plantear cómo será ahora la convivencia y quién se quedará con la custodia.

Aunque es un tema muy común que hemos visto en tramas de películas, series o telenovelas, o incluso en casos de familiares cercanos, en esta ocasión el caso de una joven se ha hecho viral.

TikToker habla sobre la molestía de las mudanzas debido al divorcio de sus padres

Una joven española llamada Paula compartió un video en su cuenta de TikTok en la que aparece caminando por las calles de Madrid, arrastrando una pequeña maleta, mientras comparte que sus padres aún no logran ponerse de acuerdo con quién se quedará, por ello tiene que estarse cambiando de casa.

“Solo la gente con padres divorciados va a entender esto. La gente que tiene padres casados y tiene una vida totalmente sedentaria, una cama y una casa sola, en la que vive tan tranquilo, no como yo, que soy una pobre nómada (...) llevo una maleta. Aquí llevo toda mi vida”, expresó.

@paulisls en mi ig:paulisls cuelgo mas cositas. no puedo mas💋💋💋 me dedciare al derecho matrimonial para crujirlos a todos por malos💋💋 humor HUMOR ♬ sonido original - Paula

Joven pide reflexionar a futuros matrimonios sobre tener hijos

Durante su caminata, la joven invitó a reflexionar a las parejas que están por casarse o tener hijos, ya que no desea que otras personas pasen lo mismo que ella.

“Futuras parejas que me están viendo a punto de contraer matrimonio (…) tengan claro que no pasa nada si dicen que no y no se casan, pero luego no tengan hijos porque esto es lo que pasa: un infierno”, dijo la joven.



Aunque la tiktoker prefirió restringir los comentarios de su clip, fue retomado por otra usuaria, quien abrió el debate si la chica tiene razón o solo está exagerando.

“Solo espero que esta chica sepa elegir bien a su pareja y que sea para siempre”, “¿Soy el único que le parece que la chica puede tener edad para mantener sola y no criticar a sus padres?”, “No todos los padres separados son malos, muchos pensamos lo mejor para nuestros hijos”, “La vida es imprescindible y las personas cambian”, “Mis padres eran separados y tenía ropa en cada casa” y “Quizás lo que le faltó fue organización”, fueron algunos de los comentarios.



¿Consideras que esta chica tiene la razón? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.