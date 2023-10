Padre entrega a su hijo a la policía tras pelea escolar en la que un alumno salió herido

Un padre de familia desató todo un debate en redes sociales después de que transmitió en vivo que se dirigía a las oficinas del Ministerio Público para entregar a su hijo, quien fue requerido por las autoridades tras su participación en una pelea escolar.

El suceso ocurrió en el CBTIS de Guaymas, Sonora, donde fueron detenidos cuatro alumnos, todos menores de edad y un joven fue herido con un arma blanca, por lo que la investigación sigue en curso.

Padre de familia explica por qué entregó a su hijo a las autoridades tras pelea escolar

Durante una transmisión en vivo, que fue retomada por otros usuarios en redes sociales, el padre del jóven asegura que el menor no huyó y que espera que sirviera de ejemplo para que los padres hicieran lo mismo.

“Hoy lo presento ante el Ministerio Público. Hago este video para que sepan que mi hijo no está huyendo… Me gustaría que los papás de los demás muchachitos se arrimaran, que hablaran con ellos, que digan la verdad porque no cuadra nada, sus declaraciones no cuadran”, expresó.

#Guaymas PADRE ENTREGA A LAS AUTORIDADES A SU HIJO INVOLUCRADO EN LA RIÑA DEL CBTIS 40... Manuel, estudiante del CBTIS... Posted by Sonora informativo on Monday, October 2, 2023

El señor destacó que era muy difícil para él dejar a su hijo con la policía, pero todo era bajo la premisa de buscar un arreglo ante la pelea que se suscitó.

“Con el dolor de mi corazón aquí traigo a mi hijo, a entregarlo al Ministerio Público, lo que está requiriendo. Espero y confío en las autoridades en que van a hacer un buen trabajo. Me duele como padre, pero lo está requiriendo el Ministerio Público y tengo la esperanza de que se va a solucionar esto”, dijo.

¿Qué le ocurrió al joven que participó en una pelea escolar en Sonora?

De acuerdo con la información de El Universal, el joven que fue entregado a las autoridades fue el estudiante que atacaron en el plantel, cuyo video circula en redes sociales,

Tras resultar herido, fue trasladado en una ambulancia al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero como no contaban con el equipo requerido para unos estudios, tuvo que acudir a un establecimiento privado; posteriormente permaneció en su casa hasta que recibió la orden de presentación.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que inició una carpeta de investigación, a través de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, con relación a la agresión que ocurrió el pasado 22 de septiembre.

Dicho documento señala que todo comenzó por una riña entre 2 jóvenes, siendo uno de ellos lesionado con arma blanca por parte de otro menor de edad. Al percatarse de esta situación, los amigos del lesionado se abalanzaron en contra de quien portaba dicha arma.