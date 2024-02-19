IA muestra cómo se vería Jessica Rabbit si existiera en la vida real y luce aún más impresionante que en caricatura
Usando un programa de Inteligencia Artificial, un internauta mostró cómo se vería en la vida real la esposa de Roger Rabbit, la icónica Jessica Rabbit.
Fue en 1988 que se estrenó la película ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, siendo todo un éxito al mezclar personajes de diferentes estudios, además de tener a Jessica Rabbit, quien se convirtió en un icono animado de belleza.
Así luciría Jessica Rabbit en la vida real: Internauta utilizó un programa de Inteligencia Artificial
El diseño de Jessica Rabbit se inspiró en varias divas del cine, como Rita Hayworth, Veronica Lake y Lauren Bacall, además de que su voz fue interpretada por Kathleen Turner en su versión en inglés, mientras que para Latinoamérica quedó en manos de Rebeca Rambal.
Cabello largo, pelirroja, curvas pronunciadas y una bella voz, Jessica se convirtió en todo un icono del cine y gracias a un programa de IA sabemos cómo se vería si existiera en la vida real.
Usando un programa de Inteligencia Artificial, que le permite generar imágenes a partir de descripciones textuales llamado Midjourney, un internauta se dio a la tarea de crear la versión ‘real’ de este famoso personaje.
“Una mujer con cabello pelirrojo, ojos verdes grandes y brillantes, labios gruesos de rojo intenso. Su vestido es de color rojo, guantes largos morados y zapatos de tacón rojos”, fue la descripción que utilizó.
Con esas características físicas, el programa genera una imagen que muestra a Jessica Rabbit como una mujer ‘de carne y hueso’, cuidando todos los detalles, desde el color de cabello, el maquillaje y su emblemático vestido rojo.
Midjourney funciona con algoritmos de aprendizaje profundo y redes neuronales que interpretan las descripciones que le dan las personas, generando así las imágenes realistas y detalladas de personas, animales, objetos, paisajes y hasta conceptos. Esta herramienta le permite al usuario modificar y personaliza las imágenes, cambiando el color, el tamaño, el fondo, el ángulo y la forma, es por ello que esta es una versión de Jessica Rabbit entre la infinidad que se podrían crear, todo depende de las palabras que se usen.
Así se vería el Pato Lucas en la vida real, todo gracias a la Inteligencia Artificial
Como el programa Midjourney le permite al usuario crear versiones realistas de muchas cosas, el Pato Lucas no pasó desapercibido y gracias a la Inteligencia Artificial nos podemos dar una idea de cómo sería en la vida real.
La imagen presenta al simpático y divertido pato en una versión más realista, destacando la forma de su pico y las plumas, agregando un efecto de lluvia para dar un contraste diferente.
El Pato Lucas con Inteligencia Artificial pic.twitter.com/0GlMcYNit7— MexMen (@MexaBlog) January 15, 2024
En su página oficial y en su canal de Discord (un servicio de mensajería instantánea y chat de voz), se han publicado diversas creaciones sorprendentes, como el Pato Lucas, Jessica Rabbit y otros personajes, incluso se pueden hacer retratos de celebridades.
