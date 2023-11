Come un huevo con la clara roja “por las risas” y termina en el hospital: “¿Qué podría salir mal?”

Una persona comió un huevo lleno de bacterias solo “por las risas”, pero pagó su error muy caro y se convirtió en la burla de Internet.

En redes sociales, no es del todo extraño encontrar historias de personas que ingirieron cosas riesgosas solo por sumarse a una tendencia o ganar ‘likes’.

En el siguiente caso, la razón fueron “las risas” que provocaría la anécdota.

Internauta se come un huevo con la clara roja “por las risas”

Farmacéutico Fernández (@farmaceuticofernandez) es un tiktoker español especializado en compartir información de salud y farmacéutica. En su perfil de la red social de vídeos cortos, cuenta con 3 millones de seguidores y su contenido suele ser bastante popular.

El pasado 15 de noviembre, colgó un clip que dio mucho de qué hablar: la historia de una persona que comió algo en mal estado a propósito.

Al principio, el narrador muestra que, cuando abrió un huevo para cocinarlo, se dio cuenta de que la clara estaba notoriamente roja. A pesar de la evidente señal de alarma, decidió comerlo “por las risas”.

No obstante, estas no duraron mucho, puesto que terminó hospitalizado por una infección de pseudomonas.



Si bien el especialista no dijo quién creó el video original ni contó el desenlace de su historia, sí aprovechó para dar su opinión al respecto:

“A mí me dan ganas de llorar porque, de estos videos, cada vez hay más, así que no está funcionando la selección natural”.



En un tono sarcástico e imitando la lógica de la persona que decidió comer un huevo con la yema roja, añadió: “‘Un huevo rojo, ¿qué podría pasar, será un embrión de ave fénix o quizás una bacteria lo ha podido contaminar’”.

Su video se viralizó y alcanzó los 4 millones de vistas, más de 221 mil ‘likes’ y miles de comentarios, en los que otros usuarios de TikTok también reprobaban que alguien haya ingerido comida en tal condición.

“Yo he visto una manchita roja y he dejado de comer huevo hasta los 18 años”, “En otro capítulo de ‘Mil maneras de morir’, llega la mujer que se comió un huevo con pseudomonas”, “No te preocupes, deja que el huevo rojo haga su magia”, “Era sabor fresa”, “Yo a veces pienso que más de uno no está cualificado para vivir en libertad” o “Yo tiro hasta la sartén”, expresaron debajo de su video.

¿Qué son pseudomonas, la bacteria que causó revuelo en TikTok?

Pero no todo fueron señalamientos hacia la persona que se comió un huevo con la clara roja. A raíz del video de Farmacéutico Fernández, muchas personas quedaron con muchas dudas sobre las pseudomonas y cómo identificarlas en la comida (más allá del ejemplo expuesto).

Nico Sastré, un divulgador de ciencia mexicano, se insertó en la conversación con otro video en TikTok, en el que explicó que estas son una “bacteria que se caracteriza por producir una variedad de pigmentos” que pueden ser rojizos, azules y hasta fluorescentes.

Estos microorganismos se caracterizan por ser resistentes a varios antibióticos, lo que las hace especialmente difíciles de tratar.

De igual manera, aclaró que las manchas rojas más pequeñas que se ven en algunos huevos no son causa de alarma, ya que son “rupturas de vasos sanguíneos” y no presencia de pseudomonas.

Además, sugirió cocinar lo mejor posible los huevos cada que se ingieran.



Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has visto un huevo con la clara roja.