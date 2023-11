"Mi primera chamba" y otras canciones virales que no sabías que son hechas con Inteligencia Artificial

Bad Bunny, Eladio Carrión, Noel Gallagher y otros tantos cantantes, se han visto afectados por dicha herramienta, al haber plagiado su voz para crear éxitos que se han convertido en tendencia y por los cuales no se ven beneficiados, pero que además no eligen, por lo que hoy en día podrían ponerlos a cantar lo que sea, aún cuando esto vaya en contra de sus pensamientos, creencias, valores, etc.