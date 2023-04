Inteligencia Artificial crea impactantes fotos con personajes históricos como Jesús y Cleopatra

Las posibilidades de crear imágenes impensadas gracias a los programas de Inteligencia Artificial son tan grandes que podemos visualizar cosas como la cultura de México si no hubiera sido conquistado por los españoles.

Además de imaginar y crear estos escenarios futuristas, con la Inteligencia Artificial (IA) se puede ver cómo serían momentos o lugares en los que no existían las cámaras o nadie pudo documentarlos en pinturas.

Tal es el caso de lo que hizo el cineasta británico Duncan Thomsen, al utilizar la herramienta MidJourney (que ha mostrado hasta cómo lucirían los habitantes de otros planetas del Sistema Solar) y pedirle selfies históricas.

Inteligencia Artificial crea increíbles selfies de personajes históricos

Utilizando el software de IA, a través de la aplicación de Discord, el creador pasó un mes colocando y descubriendo los parámetros ideales para que las imágenes tuvieran un efecto convincente de ser selfies.

El editor de cine de 53 años le dijo a ‘NY Breaking News’ el 31 de marzo de 2023 que todo su trabajo valió la pena, al ver cómo explotaron en popularidad y mucha gente lo felicitó por su arte.

“Los resultados son divertidísimos y todas las personas con las que he compartido mi trabajo no pueden creer lo reales que se ven las fotos. He hecho Cleopatra, la reina Isabel I, Enrique VIII, Jesús y muchos más".



En la foto de Jesús se le puede ver como si se estuviera tomando una foto acompañado de sus 12 discípulos más cercanos, donde llama la atención que todos están sonrientes y alegres, excepto por uno que parece enojado.



Thomsen después mostró otra versión de la selfie de Jesús con sus apóstoles, pero en esta ocasión los rasgos de Cristo los hizo más cercanos a lo que históricamente podría haber lucido.



También se encuentran otros eventos tomados como selfie por sus protagonistas a través de la historia, como la Batalla de Waterloo de junio de 1815. En la imagen se puede ver al propio Napoleón Bonaparte con sus tropas detrás.



Incluso se puede ver a Cleopatra, la última faraona de Egipto, que en tiempos recientes su imagen se ha visto envuelta en la polémica porque en un documental de Netflix los fans critican que no luzca como Elizabeth Taylor.



Otra personalidad histórica que es retratada como si se hubiera tomado una selfie es la Reina Elizabeth I, quien fue la monarca de Inglaterra e Irlanda de 1558 hasta 1603.



Duncan compartió además de las selfies momentos históricos con gran realismo como La Última Cena, que es conocida gracias a la pintura mural hecha por Leonardo da Vinci entre 1945 y 1498.



Otros eventos que se pueden ver en sus fotos incluyen la batalla de Azincourt, donde los ingleses tuvieron una importante victoria contra Francia en 1415, así como una foto grupal hombres neandertales durante la Edad de Piedra.



Duncan Thomsen creó imágenes tan realistas que podrían engañar a más de uno y en verdad hacer creer que pudieron ser tomadas en los diferentes momentos históricos.

