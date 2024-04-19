Alba Renai, la influencer creada con IA que es presentadora de un reality show: parece una mujer real

Recientemente ha ganado fuerza la presencia de mujeres creadas con Inteligencia Artificial, una tecnología que las hace lucir como si fueran personas reales. De hecho, algunas de ellas monetizan "creando" contenido en OnlyFans, posan en revistas como Vogue y, de manera más innovadora, ahora tienen presencia en la televisión, como es el caso de Alba Renai.

¿Cómo crearon a la influencer Alba Renai?

Fue en 2023 cuando la empresa española Be a Lion presentó a Alba como una creadora de contenido impulsada por la IA, a quien le encanta hacer vlogs sobre "su vida", mostrando las actividades que realiza y dando consejos tanto de moda como de viajes.

Para desarrollarla se necesitó un equipo de 350 personas, el cual estuvo conformado por diversos expertos. Además, para asegurar que fuera del agrado del público, se realizó una encuesta pública para preguntar cuáles eran los atributos que más valoraban en un famoso, teniendo en cuenta sus rasgos físicos y personalidad.

Fue así como se logró entrenar a la IA para construir a esta influencer virtual y se le pudo dar un atractivo físico y una voz.

"Alba personifica la esencia de la gente joven con su estilo de vida urbano y saludable, con una actitud comprometida y alegre. Su debut en Instagram y TikTok ha generado un impacto significativo en el universo digital, convirtiéndose en una figura cada vez más influyente y seguida en las redes sociales" fue la declaración de Be a Lion dentro de una entrevista para el portal 'PlayGround'.



Al inicio, Alba mostraba movimientos corporales robóticos y sus facciones delataban que no era una persona real, pero tan solo un año después la empresa hizo mejoras impresionantes y muy realistas, al punto de lograr que la joven creada con IA parezca una chica española de carne y hueso.

Semana a semana Alba Renai presenta los resumenes del reality show 'Supervivientes'

Así comenzó a ganar popularidad en redes sociales, pero lo que nadie imaginó es que sería elegida como la presentadora virtual del reality show español 'Supervivientes'.

En un video publicado el 13 de marzo pasado confirmó la noticia ella misma en sus redes sociales y explicó que compartiría los resumenes de todo lo que fuera ocurriendo en el programa en clips cortos.

"Es un sueño hecho realidad y no puedo esperar a embarcarme en esta increíble aventura con todos vosotros. Es hora de darlo todo y hacer de esta temporada la más inolvidable", fue parte de la descripción de su clip en TikTok.



La elección de Alba Renai como presentadora ha sido una decisión innovadora y arriesgada, pero también ha acertada debido a que la audiencia aceptó las cápsulas de resumen de la joven creada con IA.

Al esparcirse la noticia en redes sociales, las personas comenzaron a externar sus puntos de vista. Primero, están aquellos que elogian la originalidad y creatividad del show para integrar tecnología, aunque otros se muestran escépticos sobre cómo ahora los presentadores también pueden ser reemplazados.

